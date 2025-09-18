JR東海ツアーズが東海道・山陽・九州新幹線のネット予約サービス「EXサービス」の新規入会者を対象とした「EXサービス新規入会者限定セール」を開催しています。

2025年9月10日(水)〜9月24日(水)の期間にEXサービスに新規会員登録し、LINEアカウントの連携を済ませた方を対象としたキャンペーン。登録翌日にLINE経由で新幹線と宿泊がセットになった「EX旅パック」の特別セールの招待が届きます。さらに、EXサービスの会員情報とLINEアカウントを初めて連携した方には、1,000円割引クーポンのプレゼントも。10月〜12月の旅行がお得になる注目のキャンペーンです。

予約後も無料で列車変更OK！「EX旅パック」の便利なポイント

今回のセール対象商品である「EX旅パック」は、価格のお得さだけでなく、その利便性にも大きな特徴があります。

最大の魅力は、予約後でも乗車直前まで無料で何度でも新幹線の時間を変更できる点です。旅行中に「予定が変わり、1本早い新幹線に乗りたい」「観光が長引いたので、後ろの時間に変更したい」といった場合でも、スマートフォン一つで手軽に変更が可能です。

また、1ヶ月以上先の旅行でも予約と同時に新幹線と宿泊施設が確定するため、早めに計画を立てたい方にも安心です。利用当日は、手持ちの交通系ICカードやQRチケットでチケットレス乗車ができるため、駅で切符を受け取る手間もなく、スムーズに旅を始めることができます。

「EXサービス新規入会者限定セール」概要

【対象者】

2025年9月10日(水)〜9月24日(水)の期間にEXサービスへ新規会員登録し、LINEアカウントを連携した方。

※既に会員の方、一部の法人会員などは対象外です。

【発売期間】

2025年9月11日(木)〜9月25日(木)21:00

※出発日の30日前までの予約に限ります。

【対象旅行期間】

2025年10月11日(土)出発〜2025年12月25日(木)帰着分まで

【対象エリア】

東京、舞浜、新浦安、横浜、名古屋、京都、大阪、ユニバーサルシティ

▼おすすめ商品の一例：価格は大人1人あたりの基本代金（※変動する場合があるため、詳細は「EXサービス新規入会者限定セール〜新幹線＋宿がおトクな15日間〜」特設サイトをご確認ください）

おすすめ商品（イメージ）

おすすめ商品（イメージ）

EXサービスの新規登録とLINE連携だけで、お得なセールの対象となる魅力的なキャンペーンが始まります。予約後の列車変更が無料でできる「EX旅パック」なら、急な予定変更があっても安心です。この機会に、お得に新幹線の旅を楽しんでみてはいかがでしょうか。

（画像：JR東海ツアーズ）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）