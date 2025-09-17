リッター20km以上走る！ トヨタ新「SUVミニバン」発表！ 7人乗れる「豪華内装」がイイ！ 全長4.8級のちょうどいいサイズ感な「イノーバ ゼニックス」泰国に登場

リッター20km以上走るトヨタの新「SUVミニバン」

トヨタのタイ法人は2025年9月4日、3列シートMPV（マルチ・パーパス・ビークル＝多目的車）「イノーバ ゼニックス」の改良モデルを現地で発売しました。

「イノーバ」シリーズは2004年にトヨタが開始した新興国向け世界戦略車「IMV（Innovative International Multipurpose Vehicle）」プロジェクトの一環として開発されたMPVです。

豪華な内装もカッコイイSUVミニバン！

【画像】超カッコイイ！ トヨタ新「SUVミニバン」を画像で見る（66枚）

当初はラダーフレーム構造でしたが、2022年にモノコック構造の新たなシリーズとして登場したのがイノーバ ゼニックスです。快適性を向上させ、現地のファミリーユースに応える仕様となっています。

ボディサイズは全長4799mm×全幅1850mm×全高1790mm、ホイールベース2850mm。乗車定員は2-2-3の7人乗り。日本でいうところのミニバンで、後席用ドアはヒンジ式となっています。

インテリアは高級感があり、オットマン付きの独立型セカンドシート、開放感を演出するパノラミックルーフなど、充実した装備により快適なドライブをもたらします。

パワートレインは2リッター直列4気筒ガソリンエンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドで、システム合計の最高出力は186馬力、カタログ燃費は20.8km／Lです。駆動方式はFWDのみで、4WDの設定はありません。

今回発表された改良モデルでは、上級グレード「プレミアム」のエクステリアがスポーティな装いへとアップデートされました。

フロントバンパースポイラー、サイドシルカバー、リアバンパーアンダーカバー、ドアクラッディングパネル、ステンレス製マフラーカッターを新たに装着。車体下部をぐるりと覆う加飾によって、低く構えたようなスタンスが強調されています。

また、機能面ではワイヤレス充電器を追加し、使い勝手を向上させています。ボディカラーはホワイト、ブラック、シルバーの全3色を設定します。

価格はエントリーグレードの「スマート」が137万9000バーツ（約620万円）、「プレミアム」が148万9000バーツ（約670万円）です。ちなみに現地でイノーバ ゼニックスの上位モデルとしてラインナップされている「アルファード」（2.5リッターハイブリッド）は426万9000バーツ（約1950万円）からとなっています。