ノーベル製菓は、9月29日から、「エナジーの塊」を発売する。

「コーラの塊」に続く2作目は、人気のエナジードリンク味を採用した。同商品は、独自のシート技術を活かし、本来は「固まらない」飲料の風味をぎゅっと凝縮。超ハードな食感と、噛むほどに広がる濃厚な味わいで、満足感あふれる一粒となっている。

各種エナジー成分（カフェイン、ビタミンB1、B6、B12、ローヤルゼリー配合）が配合されているため、仕事や勉強のサポートはもちろん、気分転換やリフレッシュしたいときなど、日常の様々なシーンで多くの人々に楽しんでもらえる商品となっている。



「エナジーの塊」

近年、グミにおける「ハード食感」ニーズはさらなる盛り上がりを見せており、前作の「コーラの塊」は、一昨年7月に発売以来グミを超えた食感と味で、競争が激化するグミ市場にて安定的なニーズを獲得し続けている。

「コーラの塊」の超ハード食感かつ濃厚な味わいはそのままに、2作目として新たにエナジードリンク味を市場に投入することで、さらなるファンの拡大を図るべく開発に至った。

［小売価格］オープン価格

［発売日］9月29日（月）

ノーベル製菓＝https://www.nobel.co.jp