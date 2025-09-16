陸上の世界選手権、男子棒高跳びで6メートル30の世界新記録を樹立して大会3連覇を達成したアルマント・デュプランティス（25＝スウェーデン）が16日、TBS「Nスタ」に生出演した。

15日に行われた同種目決勝で、8月に自らが記録した6メートル29を1センチ上回る6メートル30の世界新記録をマーク。大記録を打ち立てると、大歓声に応えて客席へ。婚約者でモデルのデシレ・イングランデルさんと抱き合い、熱いキスを交わす姿も注目を集めた。

スタジオに登場した“鳥人”は、少しかすれ声。その原因を聞かれると、昨夜カラオケで熱唱したことを笑いながら明かした。カラオケのレパートリーにはスウェーデンの世界的ポップグループABBAの名前を挙げた。

改めて、世界新記録での大会3連覇達成について聞かれると、「記録達成のまだ余韻が残っていてフワフワしている」と心境を語った。世界記録挑戦の際は、反発力が高い新しいポールを使ったことも明かした。また、国立競技場5万人の大歓声を振り返り、「東京五輪は観客がいなくて本当にそこがさみしかった。（今回は）最高な気分」とほほ笑んだ。

また、今後の目標については「（試合前は）ずっと体重を気にしてるから、今、何でも食べられるので、目標というよりも、東京でおいしいものを食べて楽しみたい」と笑顔。最後には、投げキスも披露していた。