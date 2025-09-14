¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÙÂè23ÏÃ¡¡¥¯¥Ã¥¯¤Î¥ª¥Õ²ñ¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤
MBS¡¿TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË¸á¸å5»þ¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¡£Âè23ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¤Ï¡¢½¸±Ñ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô300ËüÉôÄ¶¤¨¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡£Ëâ½÷¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯½¤¹ÔÃæ¤Î¥Ë¥³¤Ï¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Çµ´¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ä¹â¹»À¸¡¦²µÌÚ¼é¿Î¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÍÄÆëÀ÷¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¤È¤¤á¤¯¥Ë¥³¤Î°ìÊý¡¢¼é¿Î¤Ë¤ÏÍ½¸À¤µ¤ì¤¿ºÒ¤¤¤«¤é¥Ë¥³¤ò¼é¤ë»È¤¤Ëâ¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤¬¡£¥Ë¥³¤ÎËâË¡¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¡¢Ç¯¤´¤í¤ÎÃË½÷¤ÎÆó¿ÍÊë¤é¤·...Á°ÅÓÂ¿Æñ¤ÇËàëÅÉÔ»×µÄ¤ÊÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª ¡ØSKET DANCE¡Ù¡ØÈàÊý¤Î¥¢¥¹¥È¥é¡Ù¤Î¼Ä¸¶·òÂÀ¤¬ÉÁ¤¯´ñÁÛÅ·³°¤Ê¥Þ¥¸¥«¥ë¥³¥á¥Ç¥£³«Ëë¡£
Âè23ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡ãÂè23ÏÃ¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤ª¤Õ¤«¤¤¡¿¥ª¥·¥¨¥·¥Ë¥Ã¥·¡¡¼¹É®ÅÜÅóÊÔ¡¿¥ª¥·¥¨¥·¥Ë¥Ã¥·¡¡ÇÈßÑ²ñ¾ìÊÔ¡×¡ä
¿¿·¬ÀèÀ¸¤Ï¥¯¥Ã¥¯¤È¡Ø¤¦¤í¤ó¥ß¥é¡¼¥¸¥å¡Ù¤ÎÆó¼¡ÁÏºîÌ¡²è¤Î¹çºî¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¸¶ºîÃ´Åö¤ÎÀèÀ¸¤Ï¥Í¡¼¥à¤¬¹ß¤ê¤Æ¤³¤ºÇº¤ß¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Þ¤Ç»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¥¯¥Ã¥¯¤Ï³¨¤ÎÎý½¬¤ò´èÄ¥¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥¯¥Ã¥¯¤ÏÀèÀ¸¤Ë¥Á¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤è¤¯¥ê¥×¤ò¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÌÀÆüÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤Æ¥ª¥Õ²ñ¤ò¤¹¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£¿´ÇÛ¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÀèÀ¸¤Ï¥¯¥Ã¥¯¤ËÆâ½ï¤ÇÈø¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡ä¡ä¡äÂè23ÏÃ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë¼Ä¸¶·òÂÀ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥ÁÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
¡ÊC¡Ë¼Ä¸¶·òÂÀ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥ÁÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS