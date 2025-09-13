

BE:FIRST（C）ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025

７人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが13日、千葉市蘇我スポーツ公園で開催された「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」に出演。4年連続の出演となったステージで、ライブ初披露となる新曲「Secret Garden」を含む全10曲をパフォーマンスし、LOTUS STAGEを沸かせた。

【写真】BE:FIRST「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」パフォーマンスの模様

中でもライブで初披露となった新曲「Secret Garden」はイントロが流れると会場からは大歓声が上がった。ワールドツアーを経て進化を続けるBE:FIRSTが披露したセットリストは各音楽配信サービスよりプレイリストとして公開中。▼ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 SETLIST M1. GRITM2. MainstreamM3. Secret GardenM4. Set SailM5. Brave GenerationM6. Boom Boom BackM7. Great MistakesM8. SailingM9. Bye-Good-ByeM10.夢中https://BEFIRST.lnk.to/ROCKINJAPANFESTIVAL2025