【TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO】 開催期間：9月12日～11月3日

BANDAI SPIRITSは、魂ネイションズが運営する直営フラッグシップショップ「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」で開催しているイベント「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO」にて、アクションフィギュア「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーカイザ」と「S.H.Figuarts サイドバッシャー」を展示している。

今回イベント会場にて大きな展示ケースで本製品を展示しており、「仮面ライダーカイザ」に変身する草加雅人役を演じた俳優・村上幸平氏のサインも一緒に展示されているほか、専用のバイク「サイドバッシャー」も「S.H.Figuarts」で立体化されている。

「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーカイザ」

「S.H.Figuarts サイドバッシャー」

(C)石森プロ・東映