ドコモが「iPhone 17」など価格発表、予約開始から30分経過後に
NTTドコモは、iPhone 17シリーズとiPhone Airのドコモオンラインショップでの価格を発表した。
iPhone 17は15万2900円～、iPhone 17 Proは21万4940円、iPhone 17 Pro Maxは24万900円～。iPhone Airは19万3930円～で購入できる。いつでもカエドキプログラム（＋）を適用し、23カ月目に端末を返却した場合、iPhone 17は3万1966円～、iPhone 17 Proは9万3060円～、iPhone Pro Maxは、10万8460円～、iPhone Airは8万2610円～で利用できる。
端末購入補助の利用には別途、「smartあんしん補償」の利用料が発生する。いつでもカエドキプログラム＋対象機種で、22カ月目までに端末を返却する場合は「プログラム早期利用料」1万2100円の支払いが必要となる。
ドコモでの価格一覧端末価格一覧 256GB 512GB 1TB 2TB iPhone 17 15万2900円 19万9870円 - - iPhone 17 Pro 21万4940円 26万6970円 30万9980円 - iPhone 17 Pro Max 24万900円 28万4900円 32万8900円 39万9850円 iPhone Air 19万3930円 23万6490円 27万9950円 - いつでもカエドキプログラム（＋）適用時の負担額
（MNP、23カ月目に返却） 256GB 512GB 1TB 2TB iPhone 17 3万1966円 7万7550円 - - iPhone 17 Pro 9万3060円 12万1330円 14万3220円 - iPhone 17 Pro Max 10万8460円 13万1340円 15万2900円 18万8210円 iPhone Air 8万2610円 10万7140円 12万7710円 - いつでもカエドキプログラム（＋）適用時の負担額
（新規/契約変更：FOMA→5G、23カ月目に返却） 256GB 512GB 1TB 2TB iPhone 17 5万6540円 9万9550円 - - iPhone 17 Pro 10万4060円 13万2330円 15万4220円 - iPhone 17 Pro Max 11万9460円 14万2340円 16万3900円 19万9210円 iPhone Air 9万3610円 11万8140円 13万8710円 - いつでもカエドキプログラム（＋）適用時の負担額
（機種変更/契約変更：FOMA・Xi→5G、23カ月目に返却） 256GB 512GB 1TB 2TB iPhone 17 6万5340円 9万7790円 - - iPhone 17 Pro 10万6260円 13万4530円 15万9060円 - iPhone 17 Pro Max 12万340円 14万4540円 16万8740円 20万8010円 iPhone Air 9万4490円 11万9020円 14万2230円 - いつでもカエドキプログラム（＋）適用時の負担額
（端末のみ購入時、23カ月目に返却） 256GB 512GB 1TB 2TB iPhone 17 7万6340円 10万8790円 - - iPhone 17 Pro 11万7260円 14万5530円 17万60円 - iPhone 17 Pro Max 13万1340円 15万5540円 17万9740円 21万9010円 iPhone Air 10万5490円 13万20円 15万3230円 -