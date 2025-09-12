¡Ú¥à¡¼¥ß¥ó80th¡Û¡ÖÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¡¦²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×³«ºÅ¡ª Âç¾Þ¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É±ýÉü¹Ò¶õ·ô
ÆÉ½ñ¤òÄÌ¤·¤Æ⾃⼰É½¸½¤ò°é¤à¡¢¸¶ºî¼Ô¥È¡¼¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¤¬⼤ÀÚ¤Ë¤·¤¿ "⼿»æ" ¤ÎÁÛ¤¤¤ò°ú¤·Ñ¤°´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥à¡¼¥ß¥ó80¼þÇ¯µÇ°¡ÖÆÉ½ñ´¶ÁÛ⽂¡¦²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£⼤¾Þ¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É±ýÉü¹Ò¶õ·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡Ø¥à¡¼¥ß¥ó¡Ù¤ÎÊª¸ì¤Î⽣¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë¥È¡¼¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢⽣³¶¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¤³¦Ãæ¤ÎÆÉ¼Ô¤«¤éÆÏ¤¯Ç¯´ÖÌó2000ÄÌ¤â¤Î⼿»æ¤ËÃúÇ«¤ËÊÖ»ö¤ò½ñ¤Â³¤±¤¿¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î⼿»æ¤Ë¤Ï¡¢¥à¡¼¥ß¥ó⾕¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ¯¤Ë¶¦´¶¤¬¤Ç¤¤ë¤«ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢⾃Ê¬¤Î¾Íè¤ÎÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤ëÆâÍÆ¤ä¡¢⼈⽣¤Î⾟¤¤¶É⾯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£¥È¡¼¥Ù¤Ï¼õ¤±¼è¤Ã¤¿⼿»æ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊÝ´É¤·¡¢⼀ÄÌ⼀ÄÌ¤ËÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Êª¸ì¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÁ¡ºÙ¤Ê´¶¾ð¤ä⼈´Ö´Ø·¸¤Ï¡¢Èà⼥⾃⾝¤Î⼈⽣´Ñ¤ä¡¢°¦¾ð¤È·É°Õ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿ÆÉ¼Ô¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤«¤é⽣¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¥È¡¼¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢⾃Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ä´¶¾ð¤òÅÁ¤¨¤ë ¡É⾃⼰É½¸½¡É ¤ò⼤ÀÚ¤Ë¤·¤¿·Ý½Ñ²È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
º£Ç¯¡Ø¥à¡¼¥ß¥ó¡Ù¤ÏÃÂ⽣¤«¤é80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
80¼þÇ¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖThe door is always open.¡Ê¥¶ ¥É¥¢ ¥¤¥º ¥ª¡¼¥ë¥¦¥§¥¤¥º ¥ª¡¼¥×¥ó¡Ë¡×¡£¥à¡¼¥ß¥óÃ£¤ÎÊë¤é¤¹¥à¡¼¥ß¥ó¤ä¤·¤¤Ï¡¢¥É¥¢¤Ë¸°¤ò¤«¤±¤º¤É¤ó¤Ê⽣¤¤â¤Î¤Ç¤â¼õ¤±⼊¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢ºî¼Ô¥È¡¼¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¤¬ÆÉ¼Ô¤È¤Î⼿»æ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î⼈¤È⼼¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¿»Ñ¤È¤â½Å¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¤Î¤â¤Î¤¬¤¿¤ê ÆÉ½ñ´¶ÁÛ⽂¡¦³¨¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¥à¡¼¥ß¥ó¤ÎÊª¸ì¤ÎÌ¥⼒¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÆÉ¤à¤³¤È¡×¡Ö´¶¤¸¤ë¤³¤È¡×¡ÖÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿⾃⼰É½¸½¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂ¿¤¯¤Î⼈¤Ë¹¤²¤ë¤³¤È¤¬⽬Åª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¡¼¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¤¬⼿»æ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÉ¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë⽿¤ò·¹¤±¡¢⼼¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¹Í¤¨¤ä´¶¾ð¤òÅÁ¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤Î ¡É⾃⼰É½¸½¡É ¤ò°é¤ß¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò⽬»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÂÐ¾Ý½ñÀÒ¤Ï¥à¡¼¥ß¥ó´ØÏ¢ËÜ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤¤º¤ì¤Ç¤âOK¡£
¥à¡¼¥ß¥ó¤Î⼩Àâ¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦³¨ËÜ¤Ê¤É¤òÆÉ¤ß¡¢ ¡É¤Ï¤¬¤¡É ¤Ë´¶ÁÛ¤ò⽂¾Ï¤ä³¨¤ÇÉ½¸½¤·¡¢É¬Í×»ö¹à¤ò¤´µÆþ¤Î¤¦¤¨¡¢Í¹Á÷¤·¤Æ±þÊç¤·¤è¤¦¡£
Âç¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É±ýÉü¹Ò¶õ·ô¥Ú¥¢¡Ê¥Õ¥£¥ó¥¨¥¢¡¼¡Ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
Æþ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¥Þ¥°¤ä¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¡õ¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤äÎ©ÂÎ¥Ñ¥º¥ë¤Ê¤É¤Î¡Ø¥à¡¼¥ß¥ó¡Ù¥°¥Ã¥º¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤´ËÜ⼈ÍÍ¤Ï2025Ç¯11⽉18⽇¡Ê⽕¡ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼õ¾Þ¼°¤Ø¤´¾·ÂÔ¡£¸òÄÌÈñ¤äÂÚºßÈñ¤Ê¤É¤Ï¼õ¾Þ¼Ô¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤ò¡£
±þÊç´ü´Ö¤Ï10⽉1⽇¡Ê⽔¡Ë¡Á10⽉15⽇¡Ê⽔¡Ë¡¢⽇ËÜºß½»¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ê¤¯¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
¡ÊC¡ËMoomin Characters¡ÊTM¡Ë
