¡Ö¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤Ë¼ºÎé¡×¤ÈÊªµÄ¾ú¤¹¡È¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¡É¡¡²áµî¤Ë¤â¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÄÌÌë¤Ç¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¡É
¡Ô¤³¤ÎÅÙ¤Î¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤Î¤ªÄÌÌë¤Ë¤Æ³Æ´Ø·¸¼Ô¤ÎÊýÊÂ¤Ó¤Ë¸æ°äÂ²¤ÎÊý¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤½¤·¤ÆEXILE ATSUSHI¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤Ç¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ
9·î11Æü¡¢X¤Ë¤³¤¦ÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤ÏEXILE¡¦ATSUSHI¡Ê45¡Ë¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¡¦RYO¤À¡£ATSUSHI¤Î¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¡É¤È¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ëRYO¡£Èà¤¬¼Õºá¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢9Æü¤ËÅìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤ÎÌµÎÌ»³Ñ£ÄÌ±¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²Î¼ê¡¦¶¶¹¬É×¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯82¡Ë¤ÎÄÌÌë¤Ç¤Î¡È¿¶¤ëÉñ¤¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄÌÌë¤Ë¤Ï700¿Í°Ê¾å¤¬»²Îó¤·¡¢¶¶¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡Ø¸æ»°²È¡Ù¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿½®ÌÚ°ìÉ×¤µ¤ó¡Ê80¡Ë¤äÈ·»³Í³µªÉ×¸µ¼óÁê¡Ê78¡Ë¤Ê¤É¡¢ï£¡¹¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤¬¶¶¤µ¤ó¤Î»à¤òÅé¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«RYO¤µ¤ó¤Ï¶âÈ±¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¹õ¤Î¥Æ¥£¥¢¥É¥í¥Ã¥×·¿¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¡¢½½»ú²Í¤Î¥Ô¥¢¥¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£
ATSUSHI¤µ¤ó¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤ò»÷¤»¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ø¤³¤ì¤«¤éATSUSHI¤µ¤ó¤¬Íè¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ù¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¡¢RYO¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤Ç¤¹¡Ù¤È°ì¸À¡£¸½¾ì¤ÇÊò¤ì¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦¤Ê¤«¡¢RYO¤µ¤ó¤Ï¶¶¤µ¤ó¤È¤Î´ÖÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿Æ¸ò¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¶¤µ¤ó¤ÈÆÃÊÌ¤Ê·Ò¤¬¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¸Î¿Í¤«¤é¡È¤¤¤Ä¤â¤Î³Ê¹¥¤Ç¡É¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËATSUSHI¤µ¤ó¤òÁõ¤Ã¤¿»Ñ¤Ç»²Îó¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ô¶¶¤µ¤ó¤Ë¼ºÎé¡Õ¤ÈÈóÆñ¤¬»¦Åþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
RYO¤ÏÄÌÌë¤Î¸å¡¢¡Ô´ª°ã¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Õ¤ÈX¤Ç¼Õºá¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï²ñ¾ì¤ÎÎ©¤Æ´ÇÈÄ¤Î²£¤ËÎ©¤Ä¼«¿È¤Î»Ñ¤ä¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¼«¿È¤ÎÍÍ»Ò¤ò3Ê¬°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ê¤É¡¢¼Õºá¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤ÊÁÇºà¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÈãÈ½¤Ï¤ª¤µ¤Þ¤é¤º¡¢11Æü¤ËRYO¤ÏºÆ¤ÓX¤Ç¼Õºá¡£¤·¤«¤·¡¢¼Õºá¸å¤âÄÌÌëÅöÆü¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ïºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊRYO¤À¤¬²áµî¤Ë¤â¡¢ÄÌÌë¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡Ç24Ç¯1·î¡¢ÅÅ·â¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÆîÉô¸×ÃÆ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯72¡Ë¤ÎÄÌÌë¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆîÉô¤µ¤ó¤ÎÄÌÌë¤Ç¡¢RYO¤µ¤ó¤Ï¡È»ä¿ÍÂáÊá¡É·ÏYouTuber¤ÎÎû¹ö¥³¥í¥¢¥¤³¤È¿ùÅÄ°ìÌÀ»á¤È¤È¤â¤Ë¡¢»²Îó¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅÄÂå¤Þ¤µ¤·¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤Ë¡ÈÆÍ·â¡É¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿ùÅÄ»á¤Ï¡ÔÅÄÂå¤Þ¤µ¤·¤ò»ä¿ÍÂáÊá¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¤éË½¹Ô¤µ¤ì¤¿ ¤Õ¤¶¤±¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤è ¤³¤¤¤ÄÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Õ¤ÈX¤ËÄÖ¤ê¡¢ÆîÉô¤µ¤ó¤ÎÄÌÌë¤ÇÅÄÂå¤Ë¼¹Ù¹¤ËÍí¤â¤¦¤È¤¹¤ë¼«¿È¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Ê¸Ì®¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤Í¤¨¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤¦ÅÄÂå¤µ¤ó¤È¡¢¡Ø»ä¿ÍÂáÊá¤·¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡Ù¤È¶«¤Ö¿ùÅÄ»á¤¬Ùæ¤ß¹ç¤¤¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âRYO¤µ¤ó¤ÏÆ°²è¤ò»£¤êÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÄÂå¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤ä¤á¤í¤è¡ª¡Ù¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢RYO¤µ¤ó¤ÏÊÌ¤ÎÆ°²è¤âX¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¤ÏÄÌÌë¤Î¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ATSUSHI ¤µ¤ó¤òÁõ¤Ã¤¿RYO¤µ¤ó¤¬¡¢¤¤¤¶¤³¤¶¤ò»ß¤á¤ËÆþ¤ë¿Í¤äºØ¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È»×¤ï¤ì¤ëÊý¤Ë¡¢¡Ø¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤è¡ª¡Ù¤ÈÍí¤ß¤Ë¹Ô¤¯»Ñ¤¬¤ª¤µ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢RYO¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¥Ã¥¯¡ª¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¾ì¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²£Ë½¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÅö»þ¡¢¡ÔATSUSHI¤Î´é¤ËÅ¥¤òÅÉ¤ë¤Ê¡Õ¤È¤¤¤¦À¼¤¬SNS¤ÇÂ¿¤¯¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
ÄÌÌë¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ºÆ¤ÓÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢¼Õºá¸å¤â¤Ê¤ªÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤RYO¡£¤³¤ì°Ê¾åATSUSHI¤äÂ¾¤Î¿Í¡¹¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢º£°ìÅÙ¡¢¼«¿È¤Î¸ÀÆ°¤ò¸Ü¤ß¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡½¡½¡£