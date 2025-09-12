5¶ñºàÂ·¤Ã¤Æ¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡ª¥É¥à¥É¥à¿·ºî¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤¬¶¯Å¨¤¹¤®¤¿
¡¡¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬¤Þ¤¿¤â¤ä¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¿·ºî¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£9·î12Æü¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸¶ÅÀ¡ÖÈëÌ©ÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡£
¡¡1975Ç¯ÊüÁ÷³«»Ï¤ÎÌ¾ºî¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¥¢¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ð¥ó¥º¤ä¥¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥«¥é¡¼¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÃíÊ¸¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÁ¯Îõ¤Ê¿§¹ç¤¤¤È¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡¡ÀÄ¡¢ÀÖ¡¢¥Ô¥ó¥¯¡Ä¡ÄÁÛÁü°Ê¾å¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤
¡¡¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï¡Ö£Ç¡ß£Ä£Ï£Í£Ä£Ï£Í¡Ê¥¸¡¼¡¦¥É¥à¥É¥à¡Ë¡×¤ò½ü¤¯Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢²Á³Ê¤ÏÃ±ÉÊ¤¬ÀÇ¹þ890±ß¡¢¥»¥Ã¥È¤¬ÀÇ¹þ1290±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¹½À®¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢5¿§¤ÎÁÇºà¡£
¡¡¥¢¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ð¥ó¥º¤Ë¡¢¥¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¡¢¥¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎÌÜ¶Ì¾Æ¤¡¢¥â¥â¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¥Ô¥ó¥¯¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¡¢¥ß¥É¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¥ì¥¿¥¹¡£5¤Ä¤Î¶ñºà¤¬Â·¤Ã¤Æ¡¢1¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÊñ¤ß¤ò¤¢¤±¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£
¡¡¥¤¥á¡¼¥¸²èÁü¤«¤é¤¢¤ëÄøÅÙÍ½ÁÛ¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤òÍÚ¤«¤Ë¾å²ó¤ëÁ¯¤ä¤«¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤ÎÀÄ¤µ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£»×¤ï¤º¡ÖÀÄ¤Ã¡ª¡ª¡×¤ÈÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤Ã¤Æ¤¯¤ë¹á¤ê¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë¶¯Îõ¤Ç¡¢´éÁ´ÂÎ¤Ë¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤òÍá¤Ó¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¶¯Å¨´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥Ã¥×¤«¤é½Ð¤·¤Æ»æ¥Ê¥×¥¥ó¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥º¤Î±Æ¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ó¥º¤ä¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤Î¿§Ì£¤âÏª¤ï¤Ë¡£¤³¤Á¤é¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤ËÁ¯Îõ¤Ê¿§¹ç¤¤¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤µ¤¨¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤¬¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤«ÀÄ¤¬ÀÖ¤è¤êÌÜÎ©¤Ä¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡£
¢£¡¡Ì£¤Ï°Õ³°¤È¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÇÍ¥¤·¤¤
¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤±¤Ç¤¹¤Ç¤ËËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢´Î¿´¤Ê¤Î¤ÏÌ£¡£
¡¡¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤Ö¤ê¤Ä¤³¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ò¤È¤ÄÌäÂê¤¬¡£
¡¡¤³¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Á¡¼¥º¤Î¼çÄ¥¤¬¶¯¤¯¡¢¥é¥Ã¥×¤Ê¤·¤Ç¤Ä¤«¤à¤È»ØÀè¤ò¥É¥í¥É¥í¤Ë±ø¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¿§¤¬¿§¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î»´»ö¤Ç¤¹¡£¹ØÆþ¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¥é¥Ã¥×¤ËÊñ¤ó¤À¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯¤È¡¢Ì£¤Ï¥Á¡¼¥º¤ò½ü¤±¤Ð°Õ³°¤È¥Þ¥¤¥ë¥É¡£¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¥Ð¥ó¥º¤È¡¢Ã¸Çò¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¤¬Í¥¤·¤¤¸ýÅö¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¶Ì¤Í¤®¤Î¿©´¶¤â¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÃ¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¥¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎÊÉ
¡¡¤·¤«¤·¤ä¤Ï¤ê¥Ö¥ë¡¼¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤¬¶Ê¼Ô¡£¤³¤ì¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤«ÈÝ¤«¤¬¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÉ¾²Á¤òÊ¬¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÄ¿§¤Ï¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¿©Íß¸ºÂà¿§¡£Æ±¤¸Ì£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤ëµ¤¤¬¼º¤»¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æº£²ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Á¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤«¤Ê¤ê¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¡¼¥¬¡¼¥é¥Ã¥×¤ò³«¤¤¤¿½Ö´Ö¤«¤éÉº¤¦Ç»¸ü¤Ê¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤Î¹á¤ê¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÓÌ¤¬¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¡£ÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÎ¾Êý¤¬»î¤µ¤ì¤ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¿©¤Ù½ª¤¨¤¿¸å¤Î¼ê¤Ï¡¢»æ¥Ê¥×¥¥ó¤Ç¿¡¤Ã¤¿¸å¤â¤·¤Ã¤«¤êÀÄ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£¤³¤³¤«¤é¤â¡¢¤¤¤«¤ËÀÄ¤¬Á¯¤ä¤«¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥É¥à¥É¥à¤ÎÊÑ¤ï¤ê¼ï¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥À¥ó¥È¥Ä¤ÇÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
