『BOYS II PLANET（ボイプラ2）』第9話、日本人練習生・ユメキの現場評価が大幅アップ

ABEMAにて毎週木曜21時20分より、字幕付き＆通訳付きで日韓同時・国内独占無料放送中のMnetのグローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』。9月11日の第9話では、ついにセミファイナルの「デビューコンセプトバトル」のミッションを行い、4曲の新曲ステージが公開となり話題を集めている。

■ユメキのパフォーマンスに「想像以上の進化」「ユメキ、いいぞ！」

第9話では「第2回生存者発表式」のミッションとなる、セミファイナリストたちの「デビューコンセプトバトル」のミッションが行われ、このミッションでは、「MAIN DISH」「Lucky MACHO」「Chains」「Sugar HIGH」の新曲4曲を披露。人気振付師でダンサーの日本人練習生・ユメキは、「Lucky MACHO」チームに。アップテンポなヒップホップジャンルの楽曲となっており、披露する練習生たちには爆発的なエネルギーが必要とされる。

本番では、キリングパートを務めるキム・ジュンミンがバイクに跨って登場し、観客やマスター陣に強烈なインパクトを与え、華々しくパフォーマンスをスタート。ユメキは圧倒的なダンススキルを発揮しながら、ラップパートで強い印象を残し、視聴者から「想像以上の進化」「めっちゃいい!!」「ラップ似合う！」「ユメキ、いいぞ！」などコメントが続々と寄せられる。ステージを終えた「Lucky MACHO」チームは、ハグをしながらお互いの健闘を讃え合い、涙を流すユメキの姿も映し出された。

■前回のミッションから現場評価が大幅アップしたユメキ

そして会場でステージを見守った観客が評価する“現場評価”が発表となると、ユメキは1,520点を獲得したことが明らかに。第6話・第7話で放送となった「ランク争奪ポジションバトル」の際は、チームのリーダーとしてメンバーを引っ張ったにもかかわらずチーム最低点の790点で、「何が起きてるの？」とSNS上では大きな話題を集めていたこともあり、今回の「デビューコンセプトバトル」の現場評価にも注目が集まっていた。

1,500点台という高得点を獲得したユメキには、他のチームの練習生たちも拍手喝采。視聴者も「爆泣き」「良かった！」「ユメキが笑顔でうれしい」「リアルに涙出た」など、喜びの声が溢れた。

第9話は現在ABEMAにて、字幕付き＆通訳付きで無料見逃しを配信中。さらに、ABEMA公式SNSでは、「MAIN DISH」チーム、「Lucky MACHO」チーム、「Chains」チーム、「Sugar HIGH」チームのメンバーたちが、自分の魅力をアピールするコメント動画を公開。日本語でメッセージを伝えるメンバーも多数いるので、ぜひチェックしてみよう。

