登録者195万人の人気グループYouTuber「フォーエイト48」の「ゑむ氏。（えむし）」がこのほど、自身のX（旧ツイッター）で、グループからの脱退を発表した。



【写真】人気メンバーだった「ゑむ氏。」

「ゑむ氏。」は9日の20時に直筆とみられる文書を公開し、冒頭で「この度、私ゑむ氏。はフォーエイトを脱退することにしました」と報告。脱退の一因として「一部メンバーのプライベートの扱い、不適切な書き込みなど、同じ過ちを重ねてしまったことを深く反省しています」と記し、「該当メンバーへは直接謝罪し、話し合いを行いました」と解決に向けて動いていることも知らせた。



一方で「ここ数年の活動の過程で、私の受け止めとして『パワハラ』と感じる言動や、『いじめ』と感じるやりとりが重なることもありました」と指摘。「日々の中で次第に強い疎外感を抱くようになり、メンバーや事務所の人から自ら距離を取るようになっていき、心身がすり減っていきました」とし、「自身の思いを伝えましたが、改善されることはなく このままでは自分らしく責任を果たすことが難しいと判断し、脱退を決めました」と記した。



その上で「この投稿は誰かを糾弾するためのものではなく、私自身の経緯と判断を報告するものです」とフォローし、「詳細の公表や個人の特定は控えますので、関係者への憶測などはご遠慮ください」と記した「ゑむ氏。」。最後には「本当は結成当初のように心から笑い合える関係でいたかったし、悔しさや情けなさもありますが、それでも、前を向いて進みます」とし、「これからは“ゑむ氏。”個人として活動していきます」と知らせた。



フォーエイト48の公式Xでは、この「ゑむ氏。」の脱退発表を受けて文書を公開。脱退の事実を認め、「これまで応援してくださった皆さまには、突然のご報告となってしまったことをお詫び申し上げます」と謝罪した。また「これまで一緒に活動してきたことへの感謝の気持ちは変わらず、ゑむ氏。の今後の道を心から応援しています」と記し、「脱退の詳細な理由等につきましては、プライバシーや関係者の気持ちを大切にしたいため、控えさせていただきます」と知らせた。今後については「残るメンバーで力を合わせて活動を続けてまいります」と公表した。



フォーエイト48は男女7人組のYouTuberグループ。メンバーは「こたつ」、「タロー社長」、「あみか」、「enn」、「アマリザ」、「わかゔぁ」と、脱退を発表した「ゑむ氏。」。2022年にはネット上での誹謗中傷を理由に、元メンバーの「音羽」が脱退している。2025年9月10日現在登録者は195万人。替え歌動画や、ドッキリ企画などで若者を中心に人気を集めている。2022年には、CDシングル曲「ロミエット」を発売するなどマルチに活動している。



（よろず～ニュース編集部）