豪華メンバーが本気で選出！“最強メロディー”ベスト100発表＜EIGHT-JAM＞

9月10日（水）、『EIGHT-JAM』の3時間半ゴールデンスペシャルが放送される。

スタジオゲストに阿部亮平（Snow Man）、板垣李光人、ヒャダイン、高橋茂雄（サバンナ）、ホラン千秋を迎えた今回。「昭和・平成・令和50年分総決算!! 音楽のプロが選んだ“最強メロディー”BEST100」が発表される。

◆豪華メンバーが“最強メロディー”を選出！

今回の企画では、有名アーティストやヒット曲を生み出すプロデューサーなど、超売れっ子の音楽のプロ93名に一斉アンケートを実施。

“2000年より前”、そして“2000年以降”の2ブロックでそれぞれ激推しの“最強メロディー”を厳選してもらい、その順位に応じてポイントを集計。“各ブロックの総合ランキング・ベスト50”を発表していく。

放送に先駆け、気になる選者たちを一部紹介。その豪華すぎる顔ぶれに、SUPER EIGHTも「すごいメンバー！」、阿部亮平は「すごい人たちが選んでる！」、板垣李光人も「豪華すぎますね！」と感激が止まらない。

Toshlを筆頭に、北村匠海（DISH//）、ØMI（三代目 J SOUL BROTHERS）、水野良樹（いきものがかり）、長屋晴子（緑黄色社会）、川谷絵音、清塚信也、アイナ・ジ・エンド――さまざまな年代＆ジャンルのプロたちがアンケートに協力。

数多ある日本の名曲の中から真剣に選び抜いた最強メロディーを、“激推しする理由”とともに教える。

研ぎ澄まされたプロ目線＆独自の感性をフルに発揮しながら選者たちが厳選した最強メロディー。そのラインナップは、王道曲はもちろん、プロならではの選曲もひしめき合う“唯一無二のランキング結果”を生み出すことに。

今回は、合計7曲もランクインするほど熱い支持を集めたバンドも。はたして、音楽のプロたちの心を動かしたメロディーとは？