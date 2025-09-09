ごろっとスイートポテトスムージー、プレミアムチョコクロ スイートポテト、スイートポテト&紫芋のパフェ／提供画像

写真拡大

モデルプレス＝2025/09/09】サンマルクカフェでは、秋の訪れを感じさせる「スイートポテト」をテーマにした期間限定メニューを、9月19日（金）より発売する。

【写真】サンマルクカフェ、過去にはアポロとコラボ

サンマルクカフェ、秋は“いもづくし”


今年のサンマルクカフェの秋は、個性豊かな「おいも」の魅力を最大限に引き出した新作メニューをラインナップ。一口食べれば、秋の豊かな恵みが口いっぱいに広がり、心まで温まるような至福のひとときを届ける。

人気商品のチョコクロからは、ねっとり食感と蜜のような甘さが特長の鹿児島県産安納芋を贅沢に使用した「プレミアムチョコクロ スイートポテト」が登場。

サクサクのクロワッサン生地の中には、安納芋チョコレートと、とろけるような安納芋クリームをたっぷりと包み、表面にはスイートポテトを思わせる波模様に絞った安納芋クリームをトッピング。焼き上げることで香ばしさが増すビターカラメルソースと黒ゴマが絶妙なアクセントとなり、中のしっとりとした甘さとの対比が、食べるたびに新たな発見を与えてくれる。

「ごろっとスイートポテトスムージー」は、なめらかな口当たりと、さつまいもの豊かな味わい・コクが一口ごとに広がる、まるで”飲むスイートポテト”のようなスムージー。

スムージーベースには、紅あずまを使用したさつまいもペーストと北海道バターを合わせることで、しっかりとしたコクと甘みを感じられるように仕上げた。そしてグラスの内側にさつまいもソースを回しかけ、トップにはほっくりとした食感のさつまいもの甘露煮を贅沢にトッピング。飲むたびに異なる食感と奥深いさつまいもの風味を楽しめる。

「スイートポテト＆紫芋のパフェ」は、目にも鮮やかな彩りが魅力的な、秋の味覚を贅沢に閉じ込めた逸品。しっとり濃厚な「さつまいもペースト」や紫芋を使用した鮮やかな「紫芋アイス」、とろっとした「プリン」が織り重なり、程よくビターな「カラメルソース」が甘さを引き締め全体を調和。さらにサクサクのコーンフレーク、ソフトクリーム、風味豊かな黒ゴマなど、様々な素材が層をなすことで、一口ごとに変化する食感と味わいを最後まで堪能できる。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】