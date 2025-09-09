ダイソーで買って大成功！ある層に人気が出そう…アレンジ自在の収納ボックス
商品情報
商品名：ウッドボックス
価格：￥550（税込）
販売ショップ：ダイソー
たっぷり収納できて頑丈！木製収納ケース『ウッドボックス』
ダイソーをパトロールしていたら、インテリア売り場でDIY好きの方に人気が出そうなアイテムを発見しました。その名も『ウッドボックス』という商品です。
こちらは木製のボックス。フタはなく、手を入れて持ち運べる穴だけが付いたシンプルな形状が使いやすそう。桐と合板製で頑丈なので、色々な物の収納ケースとして活用できるのもポイントです。
そのまま収納ボックスにしてみると、こんな感じ。深さがあるので、かさばる袋状のものでも立てて収納できます。かさばる筒状の缶なども受け止めてくれる、容量の多さが嬉しいですね！
また写真のように、倒して本棚にすることもできます。はじめから本棚として販売されている商品に本を収納するのも、もちろん良いのですが、それよりもこなれた雰囲気のインテリアが実現できるのでオススメの収納方法です。
未塗装の白木製だから、カスタムのしがいがある♡
そして『ウッドボックス』の一番の特徴は、塗装がされていない「木」本来の色なので、アレンジのしがいがあること。
オイルを塗ってヴィンテージっぽくカラーチェンジしたり、キャスターや脚をつけてカスタマイズしたりと、自分でアレンジできるウッドボックスなので、素材としてDIY好きさんから人気が出そうな予感大です！
ちなみに、ダイソーからは他にもアレンジのしがいがある白木のウッドボックスが販売されています。『仕切りウッドボックス（ハウス）』は、おうちの形をした木製の収納ボックス。
お部屋を区切る壁のように仕切りが付いているので、ミニチュアやキャラクターグッズを可愛く収納でき、こちらは収納ボックスというよりは、ディスプレイ棚や人形のおもちゃに近い感覚で使える商品です。
今回は『ウッドボックス』をご紹介しました。丈夫でかさばる物の収納に便利な上に、アレンジしやすいからDIYの素材にぴったり。気になった方はぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。