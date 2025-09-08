【ムーミン】世界観をエレガントにまとったトートバッグで優雅なひとときを！
ムーミンの世界観をエレガントにまとったトートバッグが新登場。キャラクターたちがふんだんに、しかも上品にデザインされたトートバッグを紹介する。
＞＞＞3種類のトートバッグをチェック！（写真11点）
『ムーミン』は作家トーベ・ヤンソンの「ムーミン・シリーズ」と呼ばれる小説・絵本、および弟のラルス・ヤンソンと共に描いた漫画作品。ムーミン谷に暮らす、白くて丸々として、大きな鼻を持つムーミン一家が主人公。一家が個性的な友人たちと楽しい冒険を繰り広げる。
そんな『ムーミン』のキャラクターたちがデザインされたトートバッグの新作が登場。
華やかなスカーフのようなプリントと、ふんわりとした軽やかな素材を組み合わせたトートバッグは、シンプルな装いにも自然に寄り添い、日常に優雅なアクセントを添えてくれる。持つだけで気分が高まるような華やかさと、落ち着いた上品さを兼ね備えたデザインは、オンオフを問わず幅広いシーンで活躍してくれる。
デザインは3種類。
KUKKIA（レッド）は、人気のリトルミイとボタニカルモチーフを組み合わせたアート。リトルミイらしい赤い色で 元気をもらえそうなデザイン。
FRUITS GARDEN（ブルー）は、フルーツとボタニカルのガーデンに人気のキャラクターが大集合。ムーミンと笑顔のリトルミイ、スナフキン、ニョロニョロ、そしてソフスも楽しそう。
JOURNAL（ブラック）は、ムーミンシリーズ 第4作『ムーミンパパの思い出』をモチーフにしたアート。珍しいキャラクターが登場している。
ゆとりのある長めの持ち手で肩掛けもスムーズに荷物が多い日でも、快適に持ち歩けるバランスのよさが嬉しい。
