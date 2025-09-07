FODにて独占配信、フジテレビにて放送中のドラマ『Love Sea ～愛の居場所～』第6話に、南雲奨馬と濱屋拓斗がゲスト出演することが決定した。

本作は、南の島とバンコクを舞台に、正反対の生き方をしてきた2人が織りなすラブストーリーを描いたタイBLドラマ『Love Sea』（2024年制作）の日本リメイク版。『TharnType』や『Love in The Air』など、多くのタイBLを手がけてきたMAMEが製作指揮を務め、監督は綾部真弥、灯敦生、のむらなおの3人がエピソードごとに担当した。

南雲は和泉進之助役、濱屋が三木竜太役に決定。本作の出演に際し、南雲は「この作品に僕はすごく縁や繋がりを感じています」と語り、濱家は「元々タイオリジナル版で出演されているFortさん、Peatさんとはお会いしたこともある縁ですし、人気の作品に自分も微力ながら参加できることにワクワク感もありました」とコメントを寄せている。

また、本作のファンミーティングが、11月8日に市川市文化会館にて開催される。イベントには、国上将大、西銘駿、土生瑞穂、川津明日香が出演。キャストによるスペシャルトークのほか、otokumo、フウセンカヅラがそれぞれ主題歌を初披露する。

さらに、配信・放送当日に実施されている「ラブシー公式インスタライブ」の第4回目が、9月8日に実施されることが決定。国上、西銘に加えて、第6話にゲスト出演する濱屋が参加する。撮影時の話や、毎回恒例のゲーム企画も行われる予定だ。

■コメント・南雲奨馬（和泉進之助役）「Love Sea ～愛の居場所～」をご覧の皆様 初めまして南雲奨馬です！まずは「Love Sea ～愛の居場所～」に出演させて頂いたことを非常に光栄に思っています。 この作品に僕はすごく縁や繋がりを感じています。初共演させて頂きました国上将大さん、西銘駿さんとはクランクインのタイミングでして、これからの作品での思いなど作品に向けての意気込みなど色々話ができました。そんな「Love Sea ～愛の居場所～」は多くの方に楽しんでいただける作品になると思いますのでそこに僕も一緒に盛り上げられたなと思います。是非ご覧頂けたら嬉しいです。

・濱屋拓斗（三木竜太役）作品に出演させて頂くとお聞きした時はすごく嬉しかったです。元々タイオリジナル版で出演されているFortさん、Peatさんとはお会いしたこともある縁ですし、人気の作品に自分も微力ながら参加できることにワクワク感もありました。日本版のラブシーも魅力的な作品となっていて、主演のお二人も息があったカップルですので、是非そんなお二人と僕の絡みを見て頂けると嬉しいです！（文＝リアルサウンド編集部）