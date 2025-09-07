『ヘラクレス』のハデスがモチーフ！ベルメゾン ディズニー「ユニセックスオーバーサイズパーカー」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、フードの裏が怒りの炎をイメージしてオレンジ色になっている、ディズニーデザイン「ユニセックスオーバーサイズパーカー」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ユニセックスオーバーサイズパーカー」ハデス
© Disney
価格：6,990円（税込）
サイズ：S〜M、L〜LL
生地：＜カットソー＞綿100％（裏毛）、リブ部分：＜カットソー＞綿95％、ポリウレタン5％（リブ）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
『ヘラクレス』に登場するディズニーヴィランズ「ハデス」をテーマにしたカジュアルなオーバーサイズパーカー。
オーバーシルエットはこなれ感があって、パンツはもちろん、ミニ丈のボトムとも好相性です◎
© Disney
胸元には「ハデス」をイメージしたワンポイントも☆
パーカーと色を揃え、プリントがさりげないのも魅力です。
© Disney
両袖には炎が、裾には「ハデス」のコスチュームとお揃いの模様もプリントされています！
フード裏のオレンジは怒りの炎をイメージ。
© Disney
＜素材アップ＞
柔らかくて着心地の良い素材を使用しています。
「ハデス」をモチーフにした1着！
フードの裏が怒りの炎をイメージしてオレンジ色になっている、ディズニーデザイン「ユニセックスオーバーサイズパーカー」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
