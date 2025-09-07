ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、フードの裏が怒りの炎をイメージしてオレンジ色になっている、ディズニーデザイン「ユニセックスオーバーサイズパーカー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ユニセックスオーバーサイズパーカー」ハデス

© Disney

価格：6,990円（税込）

サイズ：S〜M、L〜LL

生地：＜カットソー＞綿100％（裏毛）、リブ部分：＜カットソー＞綿95％、ポリウレタン5％（リブ）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『ヘラクレス』に登場するディズニーヴィランズ「ハデス」をテーマにしたカジュアルなオーバーサイズパーカー。

オーバーシルエットはこなれ感があって、パンツはもちろん、ミニ丈のボトムとも好相性です◎

© Disney

胸元には「ハデス」をイメージしたワンポイントも☆

パーカーと色を揃え、プリントがさりげないのも魅力です。

© Disney

両袖には炎が、裾には「ハデス」のコスチュームとお揃いの模様もプリントされています！

フード裏のオレンジは怒りの炎をイメージ。

© Disney

＜素材アップ＞

柔らかくて着心地の良い素材を使用しています。

「ハデス」をモチーフにした1着！

フードの裏が怒りの炎をイメージしてオレンジ色になっている、ディズニーデザイン「ユニセックスオーバーサイズパーカー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『ヘラクレス』のハデスがモチーフ！ベルメゾン ディズニー「ユニセックスオーバーサイズパーカー」 appeared first on Dtimes.