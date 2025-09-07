【日本代表のメキシコ戦スタメン予想】“緊急事態”の３バック、守田＆田中不在のボランチは誰を起用する？ 三笘の先発回避なら代役は快足アタッカーか。最も迷った２シャドーは久保と…
日本代表は現地９月６日（日本時間７日）、アメリカのオークランドでメキシコ代表と親善試合を戦う。
FIFAランキングは日本の17位に対し、相手は13位。これまでも苦戦を強いられてきたワールドカップ開催国との一戦は、W杯本大会に向けた格好の腕試しとなる。
コロンバスへの移動を含めた中２日でアメリカ戦が控えており、マネジメントが難しい面もあるが、おそらくより難敵のメキシコ戦でできる限りベストメンバーを組み、アメリカ戦では数人を入れ替える形になるだろう。
では、森保一監督はどんな布陣を組むのか。基本システムの３−４−２−１でスタメンを予想した。
まずGKは、正守護神の鈴木彩艶（パルマ）が担う。守備機会が少なかったW杯アジア予選に比べて、仕事量は格段に増えるはずで、持ち味のセービングにも注目が集まる。
冨安健洋（無所属）、伊藤洋輝（バイエルン）、町田浩樹（ホッフェンハイム）、高井幸大（トッテナム）など怪我人が続出し、いわば“緊急事態”の最終ラインは、右から板倉滉（アヤックス）、渡辺剛（フェイエノールト）、瀬古歩夢（ル・アーブル）。いずれも今夏に移籍し、新天地でも活躍を見せているこのトリオは、揃ってクロスを跳ね返すトレーニングを繰り返しており、並びもこうなるはずだ。
守田英正（スポルティング）と田中碧（リーズ）という常連組を欠くダブルボランチの一枚は、キャプテンの遠藤航（リバプール）で確定。その相棒は、佐野海舟（マインツ）か藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）になるだろう。守田と田中がいないなか、ゲームを作る役割という点では後者に分があるが、序列では６月シリーズで連続スタメンだった前者が上と見て、チョイスした。
ウイングバックの右は堂安律（フランクフルト）で間違いないだろう。流れを変える、守備固め、高さ対策など状況に応じて、伊東純也（ヘンク）、菅原由勢（ブレーメン）、望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）が交代で投入されると見る。
左のウイングバックは、コンディションに問題がなければ三笘薫（ブライトン）だ。ただ、アメリカ入り後の初日と２日目は別メニューで、前日練習でも右膝の下にテーピングを巻いていた。本人は「大丈夫」と強調していたが、状態次第では無理をさせずにアメリカ戦に温存する可能性もある。
もし、三笘の先発回避なら、これまで代役候補だった中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）が移籍騒動もあって選外となったため、快足アタッカーの前田大然（セルティック）が入るだろう。
２シャドーの右は久保建英（レアル・ソシエダ）ではないか。W杯最終予選の途中までは鎌田大地（クリスタル・パレス）と入れ替わりで先発してきたが、３月シリーズでは連続スタメンで、６月シリーズのインドネシア戦ではゲームキャプテンも任された。これは森保監督の信頼と期待を表われであり、ここでベンチスタートは考えにくい。
最も迷ったのがもう一枚だ。最終予選ではシャドー組の軸となっていた南野拓実（モナコ）は、直近のリーグ戦も終盤投入で、エネルギーはあり余っている。
一方の鎌田は故障明けの追加招集で、６日の練習後も「100％ではない」と話していた。そう考えれば、やはり南野が有力だが、前述したように、遠藤と佐野海のダブルボランチだった場合、ゲームを作るタイプの選手が不在となるため、鎌田の可能性も捨てきれない。
１トップは、主軸ストライカーの上田綺世（フェイエノールト）だ。開幕からリーグ戦３試合連続の４ゴールと好調で、身体もキレている印象だ。
他にも、小川航基（NEC）、町野修斗（ボルシアMG）、細谷真大（柏レイソル）とCFタイプを計４人招集しており、ゴールがほしい場面で２トップを試す可能性もある。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】伊東純也、三笘薫らが私服で到着！オークランド入りする日本代表戦士を特集
