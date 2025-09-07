松村沙友理、たくさん食べるけど…家族では一番小食「今でも父と母のほうが食べます」
タレントの松村沙友理（33歳）が、9月6日に放送された情報番組「シューイチ」（日本テレビ系）に出演。もぐもぐとたくさん食べることで知られる松村だが、家族では一番小食で、「今でも父と母のほうが食べます」と語った。
松村は今回、いま話題の激安＆豪華モーニングを体験する企画「朝から最高のご飯を食べたい！アサイチグルメ」に、お笑いコンビ・タイムマシーン3号と共に登場。「みんなで朝ご飯を食べよう」というコンセプトのもと、午前6時台からロケがスタートした。
3軒目、ホテルで「エッグベネディクト」などの朝食を楽しみながら、タイムマシーン3号の関太に「昔から気付いてたの？ 『私、どうやらすごい食べるな』って」と聞かれた松村。これに「いや、でも昔は全然。家族がもっと食べるので。家族では一番小食」と明かした。
そして、松村は「今でも父と母のほうが食べます」とも。これには「えっ…！」「遺伝なんだ…」と、企画に参加したメンバーから驚きの声が上がった。
