この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が「やせすぎライギョ観察24時間後！生きる力がスゴかった…まさか…【やせすぎ雷魚２日目】」と題した動画を公開。投稿者の真釣ちゃんねるは、ガリガリに痩せ細った雷魚（ライギョ）を迎えてから2日目の様子を実況し、「餌を食べるかどうかが一番不安だったんだけど、食べることができました」と喜びを語った。



動画では、片目が白濁し、ほとんど見えていない様子の雷魚に対して「目が見えないことによって餌をあまり捕らえられず、あそこまで痩せ細ったのでは」と冷静に推測。しかし、その生命力に賭けて切り身を鼻先に持っていき試行錯誤した。すると「ピンセットから速攻食べてくれるって、うちに来て2日目だよ」と感激のコメント。「生き餌じゃなくても食べてくれるっていうのは、これはもう確実に太らせ計画、スタートですね」と“雷魚復活計画”に手応えを感じた。



雷魚は切り身や乾燥エビ（クリル）に反応を見せ、何度も餌を平らげた。「マジで嬉しい。餌食ってくれたらめちゃくちゃ嬉しいんだけど」と連呼し、「おそらく片目しか見えてないから、餌を捕らえることができなかった。でもこの狭い空間だと魚が目の前にくる可能性が高い」と解説。



今後については「こんだけ痩せてるし、あまり一気に食べさせると消化不良とか起こすかもしれない」と慎重に飼育計画を立てており、少しずつ食事量を増やしながら体力の回復を目指す構えだ。



動画の最後も「まさかすぐにピンセットから餌を食べるなんて。これで始動ですね。痩せたウナギ、いつ雷魚に戻れるのか計画。しっかり食べろよ。」と温かく励まし、“雷魚再生プロジェクト”の幕開けを印象的に締めくくっている。