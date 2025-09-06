ジョリーパスタ、秋限定のマロンドルチェ3品発売/イタリア栗のマロンペーストを使ったパフェやハニートーストなど

パスタ専門店「ジョリーパスタ」は、9月11日に「マロンフェア」としてドルチェ3品を発売する。全319店舗で販売予定。

豊かな風味が特徴のイタリア栗を使用したマロンペーストを絞った、パフェやハニートースト、グラスドルチェをラインアップする。イタリアジェラート協会認定のマロンジェラートやバニラジェラートと、ほろっとほぐれる食感の濃厚なマロンペーストのハーモニーが味わえる。

ジョリーパスタ「マロンフェア」ドルチェ3品

〈マロンドルチェ3品のラインアップ〉

◆「しぼりたてモンブランパフェ」税込869円

イタリア産の栗を使用したマロンペーストの豊かな風味や渋皮栗の上品な甘みを、ひんやり爽やかなバニラジェラートで引き立てた。ザクザクとした食感のチョコフレークや、ビターキャラメルソースを合わせたプルプル食感のコーヒーゼリーなどを重ね、食感の変化も楽しいパフェに仕立てた。甘さとほろ苦さのバランスがとれた味わい。

ジョリーパスタ「しぼりたてモンブランパフェ」

◆「グラスドルチェ マロン」税込462円

マロングラッセを練り込んだマロンジェラートと、渋皮栗、マロンペーストを組み合わせた、食後にぴったりなサイズのグラスドルチェ。北海道産マスカルポーネ入りのパンナコッタはミルキーな味わいで、濃厚なマロンペーストやマロンジェラート、ビターキャラメルソースと相性が良いという。

ジョリーパスタ「グラスドルチェ マロン」

◆「〜オリーブオイル香る〜しぼりたてモンブランのハニートースト」税込649円

オリーブオイルとはちみつをしみ込ませてサックリ焼き上げたデニッシュに、マロンジェラートやしぼりたてのマロンペースト、ビターキャラメルソースをトッピングし、仕上げに渋皮栗をのせて仕上げた。

※はちみつを使用しているため、1歳未満の乳児には与えないこと。

ジョリーパスタ「〜オリーブオイル香る〜しぼりたてモンブランのハニートースト」