YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」は、「カップ焼きそば最強No.1をブチギレ氏原がレビューで決めてみた」を公開した。お笑い芸人の氏原とサカモトが主要なカップソース焼きそば8種類を実食し、忖度なしの本音でランキングを作成。従来は定番品の味比べが中心だったが、今回は多様な商品の中から「本当に美味しい一杯」を選ぶ企画として実施した。



まず「マルちゃん正麺 カップ 焼そば」は、サカモトが「めっちゃ濃いな、めっちゃ濃い！ 今までの焼きそば史上で一番濃いかも」と、味の濃さを評価。麺について氏原は「ペヤングとかと全然違う弾力がある」「カップ焼きそばではない普通の焼きそばの方にむしろ近づいている」と語り、さらに「プリプリしてそう」「ソースの感じ超うまそう」と、麺の質感とソースの相性にも言及した。



「ごつ盛り ソース焼そば」は、氏原が「売れないやつが食う焼きそばって感じ」と述べ、サカモトは「芸人時代、量が多くて助けられた」と回想。2人は、安価で満腹感を得やすい点を評価し、「懐かしい原点」という印象も示した。



「焼そば モッチッチ」は、氏原が麺の食感を「もちもちもちもち」と表現し、「麺は好きだった」とする一方で「一番味が薄い」とコメント。サカモトは縦型カップのため「めちゃくちゃ混ぜやすい」と実用面を挙げた。



「オタフクお好みソース味焼そば」について、サカモトは「ペヤングにそっくり！ 甘い！」と述べ、甘みのあるソースに触れた。



「焼そばバゴーン」は東北信越限定で、「ザク切りキャベツ」が特徴。氏原は「一瞬レーズンみたいな匂い」「芳醇な」と表現し、酸味に慣れないとして「一番下かも」と語った。



「やきそば弁当」は北海道限定で、中華スープ付き。氏原はスープを飲んで「誰かの実家みてぇな匂いする」と述べ、サカモトも同意し「正直なんかちょっと嫌だよね」と語った。味は「ペヤング方向」と分析した。



「俺の塩」は、氏原が「しっかりホタテが入ってる」と述べ、続けて「味で言ったらやっぱ一番美味いよ」「リピートにちょっとなりそう」と高評価。細麺で熱湯1分という手軽さにも触れた。



「ペヤング マヨツナカレー味」では、氏原が「あれ、カレーの味する？ カレーの味する。 あっ、ツナマヨの味する…感想はカレーツナマヨ？」と述べ、サカモトは「分かりづらい」「はっきりしない味が…」と評価。氏原は「まずカレーの味が来ると期待しているのにカレーがなかなか来ない」と語った。



今回の食べ比べで、氏原とサカモトの双方が1位に選んだのは「マルちゃん正麺 カップ 焼そば」。しっかりとした麺の食感と濃いソースが支持された。2人は「日によって食べたい麺の質が変わる」「本当に人によって順位は絶対変わるね」と述べ、各商品の個性と好みの幅を強調した。動画では、各商品の特徴がユーモラスなやり取りとともに紹介されている。

