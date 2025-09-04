働く男女に聞いた…謝罪で適切だと思うフォント１位は？
株式会社モリサワは、フォントの活用経験やフォントへの意識を探るべく、フォントに日常的に触れる機会が多いと考えられる20〜50代の働く男女500名を対象に、「フォント」に関する意識調査を実施。このたび、その調査結果を発表した。
まず、フォントにこだわりや気に入っているフォントがあるか聞いたところ、「ある（16.0％）」、「（どちらかといえばある（26.6％）」と回答した人を合わせて４割以上の人がフォントにこだわりを持っていることがわかりました。
フォントは生活や仕事をする上で高頻度で目に触れますが、メールやSNS、仕事で使うツールなどにおいて、デフォルトのフォントから自分好みのフォントに変えている人はどれくらいいるのか調査したところ、「基本変えている（18.0％）」は約２割、「ものによるが変えている（29.2％）」は約３割で、半数近くの人が自分好みのフォントにカスタマイズしていることがわかりました。
フォントにこだわりを持っている人とほぼ同数で、フォントへの意識と行動が直結していると考えられます。男女別で比較すると、自分好みのフォントに「基本変えている」「ものによるが変えている」と回答した男性は51.2%、女性は43.2%と、男性の方が若干ではありますがカスタマイズに積極的でした。
フォントを自分好みのものに変えている人にその理由を聞いたところ、「自分好みのフォントの方が見やすいから（66.5％）」、「好みのフォントがあるから（33.9％）」、「変えたフォントの方が適していると思うから（26.3％）」が上位に。フォントの選択は見やすさといった実用性を最も重視しつつ、好みに応じた選択も行われていることがうかがえます。
各ツールにおいてデフォルトのフォントから変えている人がいることがわかりましたが、プレゼン資料、謝罪文、催し事のお知らせなど、さまざまなシチュエーションに応じてフォントを使い分けているのかも調査しました。結果、「使い分けている（20.2％）」、「どちらかといえば使い分けている（24.8％）」を合わせて45.0％と、半数近くの人が状況に応じてフォントを使い分けている実態が明らかに。男女別では大きな差はありませんでしたが、年代別でみると、フォントを使い分けている人は20代で47.2％、30代で51.2％、40代で38.4％、50代で43.2％でした。比較的若年層の方が、フォントを使い分けている人が多い傾向にありました。
シチュエーションに応じてフォントを使い分けていると回答した人に、どのようなシーンで使い分けるか具体的なエピソードを募りました。特にビジネスシーンにおいて、資料を出す相手や関係性によってフォントを使い分けている人が目立ちました。
【フォントを使い分けるシーン10選】
・自分との距離感や役職の上下関係にて、フォントを敬語のように使い分けている（東京都・40歳男性）
・読み手の年代によって分けている。老眼だと丸ゴシックや明朝が見やすい印象。若年だと特に気にする必要がない（東京都・48歳女性）
・外部用や堅めの資料は明朝体、内部用や柔らかめの資料はゴシック体（静岡県・52歳男性）
・社員旅行など楽しめな企画のときはポップな字体を選択している（神奈川県・33歳男性）
・社外向け文書等はきちんとビジネスの雰囲気のあるものを使用するが、社内向け文書等、カジュアルなものはポップなフォントを使用することもある（兵庫県・39歳女性）
・個人的に使うテキストメモは、テンションの上がるかわいいフォントを使うようにしている（千葉県・32歳女性）
・資料などは見やすくゴシック体、チラシなどは楽しい雰囲気のポップ体を、体外的なお知らせなどは明朝体（大阪府・48歳女性）
・高級感を出したいチラシ作成では教科書体、メールでは誰にでも好かれるベーシックな字体など使い分けている（東京都・50歳女性）
・謝罪文の作成の際は明朝体を、イベント資料の作成時はポップで大きなフォントを使用している（和歌山県・27歳女性）
・デザインの仕事をしているので、内容に合ったものに適宜変えている。読みやすさ重視ならUDフォント、見出しはゴシック、本文は明朝で抑揚をつけるなど（大阪府・29歳女性）
主にビジネスシーンにおいてフォントを使い分けている人がいることがわかりましたが、実際にどのフォントを使うのが適切だと思うかシチュエーション別で回答してもらいました。「謝罪文書」「ビジネスメール」「プレゼン資料・企画書・報告書」「社内報」「財務資料」では「明朝体」に最も多く票が集まりました。ビジネスシーンにおいては、かしこまった印象のある明朝体が好まれるようです。次いで、「ゴシック体」にも多くの票が集まりました。ビジネスシーン以外でも「LINEなどSNS」「TVのテロップ」においてもカテゴリ別では「明朝体」に多くの票が集まりましたが、「ゴシック体」「丸ゴシック体」を合わせると「明朝体」を上回る結果になりました。
一方で、「看板・チラシ・推し活のうちわ等祭事・催し事関連」においては「デザイン書体（33.0％）」、「丸ゴシック体（30.6％）」、「YouTubeなど動画コンテンツ」においては「手書き書体（38.8％）」、「装飾書体（35.8％）」など、比較的ポップな印象のあるフォントが適切だと感じる人が多い傾向にあることがわかりました。
どのシチュエーションにおいても「明朝体」や「ゴシック体」に多くの票が集まり、この２つのフォントは、様々な用途で違和感なく使用できる印象を持たれていることが明らかとなりました。
さまざまなシチュエーションに対して適切だと感じるフォントの傾向がわかりましたが、文章とフォントが合っていないなど、フォントに対して違和感を覚えたことはあるか調査をしました。「あてはまるものはない（67.2％）」と回答した人を除く、約３人に１人は違和感を覚えたことがあるようです。違和感を覚えたことがあるシチュエーション１位は「ビジネスメール（36.0％）」、次いで「謝罪文書（32.3％）」、「プレゼン資料・企画書・報告書（24.4％）」という結果に。仕事上で、違和感を覚えたことがある人が多いことがわかりました。
どんな違和感を覚えたのか具体的に聞くと、フォントと文書内容のミスマッチが主な原因であるという声が多く寄せられました。フォントが無意識のうちに信頼性や書き手の誠意を判断する要素になっていることがうかがえます。フォントによって印象が変わり、伝えたい内容がうまく伝わらないこともあるため、適切なフォントを選択することが特に仕事上においては重要だと考えられます。
【フォントと文書に違和感を覚えたエピソード】
１位：ビジネスメール
・ビジネスらしくなく、かわいらしさがあって違和感を覚えた（東京都・36歳男性）
・ビジネスのメールにも関わらず遊びに使用するようなフォントで誠実さが伝わらない（神奈川県・44歳女性）
・字体から、相手のことを信用出来るのか不安になった（東京都・52歳女性）
２位：謝罪文書
・謝罪文なのにフォントが丸っぽく、ややふざけたような感じを受ける（奈良県・48歳女性）
・謝罪文でポップな文字が使われており誠意が伝わらなかった（青森県・38歳男性）
・変わったフォントが使われていると、内容より見た目にこだわった印象を与えると思う（愛知県・54歳女性）
３位：プレゼン資料・企画書・報告書
・雰囲気があわないと説得力にかける（愛知県・44歳女性）
・ハネなどが強調されていて、内容よりもフォントが気になってしまった（千葉県・32歳女性）
フォントへの意識や行動、フォントが与える印象について調査してきました。続いて、好きなフォントの分類について調査しました。最も好きなフォントとして選ばれたのは「明朝体（35.2％）」でした。２位は「ゴシック体（18.8％）」、３位は「手書き書体（14.4％）」でした。「明朝体」が好きな理由としては「最も見慣れているから」「一番見やすく無難」「上品で誠実なイメージがあるから」といった声が寄せられました。「ゴシック体」は「シンプルでどこでも使える」「見やすく誰でも読みやすい」「かたすぎず、砕けすぎていないから」、「手書き書体」は「可愛らしいが読みやすい型の文字」「アナログで書いたような温かみがあるから」「温かみと愛嬌があり柔らかい印象を受けるから」という声が集まりました。個人の好みだけでなく、「誰でも読みやすい」など相手への配慮を意識している人がいることが見て取れます。
男女別でみると上位３位のランキングは全体と同じでしたが、４位は男性では「筆書体（11.2％）」でした。女性は「丸ゴシック体（12.8％）」で、男性の２倍以上の人が回答しました。年代別でみると１位は「明朝体」でしたが、２位は20代・30代が「ゴシック体（20代：25.6％、30代：24.8％）」、40代が「手書き書体（16.0％）」、50代が「UD書体（17.6％）」と年代によって好みがばらける結果となりました。
なお、本調査を実施したモリサワは、大阪・関西万博特設サイトにおいて、自分の好きなフォントや言葉でオリジナルのデジタルスタンプが作成できるサイト「フォント de スタンプ」を公開中です。本サイトで使用できるフォントの一部について、その名称がわかるか認知度を調査しました。回答は選択式ではなく記述形式であったため、フォントの正式名称を正確に答えられた人のみを正解者としたところ、正答率は全体的に低い結果となりました。中でも正解者が多かったフォントは「勘亭流」でしたが、正答率は3.6％でした。日常的に多くのフォントを目にしていても、自発的にフォント名を挙げられる人はごく一部に留まり、認知度の低さが浮き彫りとなりました。
また、本サイトにちなみ、ハンコやスタンプを作成したことがあるかも質問しました。印鑑・消しゴムハンコ・芋ハンコなどアナログのハンコを自身で制作したことがあるが調査したところ（既製品を購入した場合は除く）、29.6％で約３割いることがわかりました。
一方、LINEスタンプやSNSで使用するものなどデジタル上のスタンプを作成したことがある人は、14.8％でした。デジタル上のスタンプを作成したことがある人は多くはない結果でしたが、モリサワの「フォント de スタンプ」では、誰でも簡単にデジタルスタンプを作成することができます。フォントにより触れる機会にもなる本サイトで、ぜひスタンプを作ってみてはいかがでしょうか。
また、フォントや文字について気軽に学んでいただけるよう、大阪・関西万博特設サイトにおいて、クイズ王伊沢拓司氏が率いる知的エンタメ集団「QuizKnock」とのコラボレーションしたクイズページを公開中。今回公開したクイズページは、「QuizKnockのフォント魅力発見！ 目指せ全問正解！みんなで挑戦しよう！」と題し、フォントや文字にまつわるクイズを楽しむことができます。フォントの特徴や使い分けについて、「QuizKnock」が制作したクイズを通して、楽しく学べる内容です。クイズは全部で10問、正答率によって、「フォントマスター」「フォント上級者」などにレベル分けされる仕組みになっています。楽しみながらフォントをマスターし、全問正解に挑戦してみよう！
オリジナルスタンプ作成サイト「フォント de スタンプ」で作成したデジタルスタンプが、本物のハンコになって届くプレゼントキャンペーン「万博記念！フォントが選べるオリジナルハンコプレゼント」を９月29日（月）まで実施中です。自分の名前や好きな言葉、推しワード、オリジナルのメッセージなど、選んだ言葉とフォントがハンコになります。ハンコのハンドル部分は、大阪・関西万博記念としてミャクミャクのデザインとなっており、大阪・関西万博の記念品としても思い出に残るデザインとなっていますので、この機会にぜひ応募してみてはいかがでしょうか？
まず、フォントにこだわりや気に入っているフォントがあるか聞いたところ、「ある（16.0％）」、「（どちらかといえばある（26.6％）」と回答した人を合わせて４割以上の人がフォントにこだわりを持っていることがわかりました。
フォントにこだわりを持っている人とほぼ同数で、フォントへの意識と行動が直結していると考えられます。男女別で比較すると、自分好みのフォントに「基本変えている」「ものによるが変えている」と回答した男性は51.2%、女性は43.2%と、男性の方が若干ではありますがカスタマイズに積極的でした。
フォントを自分好みのものに変えている人にその理由を聞いたところ、「自分好みのフォントの方が見やすいから（66.5％）」、「好みのフォントがあるから（33.9％）」、「変えたフォントの方が適していると思うから（26.3％）」が上位に。フォントの選択は見やすさといった実用性を最も重視しつつ、好みに応じた選択も行われていることがうかがえます。
各ツールにおいてデフォルトのフォントから変えている人がいることがわかりましたが、プレゼン資料、謝罪文、催し事のお知らせなど、さまざまなシチュエーションに応じてフォントを使い分けているのかも調査しました。結果、「使い分けている（20.2％）」、「どちらかといえば使い分けている（24.8％）」を合わせて45.0％と、半数近くの人が状況に応じてフォントを使い分けている実態が明らかに。男女別では大きな差はありませんでしたが、年代別でみると、フォントを使い分けている人は20代で47.2％、30代で51.2％、40代で38.4％、50代で43.2％でした。比較的若年層の方が、フォントを使い分けている人が多い傾向にありました。
シチュエーションに応じてフォントを使い分けていると回答した人に、どのようなシーンで使い分けるか具体的なエピソードを募りました。特にビジネスシーンにおいて、資料を出す相手や関係性によってフォントを使い分けている人が目立ちました。
【フォントを使い分けるシーン10選】
・自分との距離感や役職の上下関係にて、フォントを敬語のように使い分けている（東京都・40歳男性）
・読み手の年代によって分けている。老眼だと丸ゴシックや明朝が見やすい印象。若年だと特に気にする必要がない（東京都・48歳女性）
・外部用や堅めの資料は明朝体、内部用や柔らかめの資料はゴシック体（静岡県・52歳男性）
・社員旅行など楽しめな企画のときはポップな字体を選択している（神奈川県・33歳男性）
・社外向け文書等はきちんとビジネスの雰囲気のあるものを使用するが、社内向け文書等、カジュアルなものはポップなフォントを使用することもある（兵庫県・39歳女性）
・個人的に使うテキストメモは、テンションの上がるかわいいフォントを使うようにしている（千葉県・32歳女性）
・資料などは見やすくゴシック体、チラシなどは楽しい雰囲気のポップ体を、体外的なお知らせなどは明朝体（大阪府・48歳女性）
・高級感を出したいチラシ作成では教科書体、メールでは誰にでも好かれるベーシックな字体など使い分けている（東京都・50歳女性）
・謝罪文の作成の際は明朝体を、イベント資料の作成時はポップで大きなフォントを使用している（和歌山県・27歳女性）
・デザインの仕事をしているので、内容に合ったものに適宜変えている。読みやすさ重視ならUDフォント、見出しはゴシック、本文は明朝で抑揚をつけるなど（大阪府・29歳女性）
主にビジネスシーンにおいてフォントを使い分けている人がいることがわかりましたが、実際にどのフォントを使うのが適切だと思うかシチュエーション別で回答してもらいました。「謝罪文書」「ビジネスメール」「プレゼン資料・企画書・報告書」「社内報」「財務資料」では「明朝体」に最も多く票が集まりました。ビジネスシーンにおいては、かしこまった印象のある明朝体が好まれるようです。次いで、「ゴシック体」にも多くの票が集まりました。ビジネスシーン以外でも「LINEなどSNS」「TVのテロップ」においてもカテゴリ別では「明朝体」に多くの票が集まりましたが、「ゴシック体」「丸ゴシック体」を合わせると「明朝体」を上回る結果になりました。
一方で、「看板・チラシ・推し活のうちわ等祭事・催し事関連」においては「デザイン書体（33.0％）」、「丸ゴシック体（30.6％）」、「YouTubeなど動画コンテンツ」においては「手書き書体（38.8％）」、「装飾書体（35.8％）」など、比較的ポップな印象のあるフォントが適切だと感じる人が多い傾向にあることがわかりました。
どのシチュエーションにおいても「明朝体」や「ゴシック体」に多くの票が集まり、この２つのフォントは、様々な用途で違和感なく使用できる印象を持たれていることが明らかとなりました。
さまざまなシチュエーションに対して適切だと感じるフォントの傾向がわかりましたが、文章とフォントが合っていないなど、フォントに対して違和感を覚えたことはあるか調査をしました。「あてはまるものはない（67.2％）」と回答した人を除く、約３人に１人は違和感を覚えたことがあるようです。違和感を覚えたことがあるシチュエーション１位は「ビジネスメール（36.0％）」、次いで「謝罪文書（32.3％）」、「プレゼン資料・企画書・報告書（24.4％）」という結果に。仕事上で、違和感を覚えたことがある人が多いことがわかりました。
どんな違和感を覚えたのか具体的に聞くと、フォントと文書内容のミスマッチが主な原因であるという声が多く寄せられました。フォントが無意識のうちに信頼性や書き手の誠意を判断する要素になっていることがうかがえます。フォントによって印象が変わり、伝えたい内容がうまく伝わらないこともあるため、適切なフォントを選択することが特に仕事上においては重要だと考えられます。
【フォントと文書に違和感を覚えたエピソード】
１位：ビジネスメール
・ビジネスらしくなく、かわいらしさがあって違和感を覚えた（東京都・36歳男性）
・ビジネスのメールにも関わらず遊びに使用するようなフォントで誠実さが伝わらない（神奈川県・44歳女性）
・字体から、相手のことを信用出来るのか不安になった（東京都・52歳女性）
２位：謝罪文書
・謝罪文なのにフォントが丸っぽく、ややふざけたような感じを受ける（奈良県・48歳女性）
・謝罪文でポップな文字が使われており誠意が伝わらなかった（青森県・38歳男性）
・変わったフォントが使われていると、内容より見た目にこだわった印象を与えると思う（愛知県・54歳女性）
３位：プレゼン資料・企画書・報告書
・雰囲気があわないと説得力にかける（愛知県・44歳女性）
・ハネなどが強調されていて、内容よりもフォントが気になってしまった（千葉県・32歳女性）
フォントへの意識や行動、フォントが与える印象について調査してきました。続いて、好きなフォントの分類について調査しました。最も好きなフォントとして選ばれたのは「明朝体（35.2％）」でした。２位は「ゴシック体（18.8％）」、３位は「手書き書体（14.4％）」でした。「明朝体」が好きな理由としては「最も見慣れているから」「一番見やすく無難」「上品で誠実なイメージがあるから」といった声が寄せられました。「ゴシック体」は「シンプルでどこでも使える」「見やすく誰でも読みやすい」「かたすぎず、砕けすぎていないから」、「手書き書体」は「可愛らしいが読みやすい型の文字」「アナログで書いたような温かみがあるから」「温かみと愛嬌があり柔らかい印象を受けるから」という声が集まりました。個人の好みだけでなく、「誰でも読みやすい」など相手への配慮を意識している人がいることが見て取れます。
男女別でみると上位３位のランキングは全体と同じでしたが、４位は男性では「筆書体（11.2％）」でした。女性は「丸ゴシック体（12.8％）」で、男性の２倍以上の人が回答しました。年代別でみると１位は「明朝体」でしたが、２位は20代・30代が「ゴシック体（20代：25.6％、30代：24.8％）」、40代が「手書き書体（16.0％）」、50代が「UD書体（17.6％）」と年代によって好みがばらける結果となりました。
なお、本調査を実施したモリサワは、大阪・関西万博特設サイトにおいて、自分の好きなフォントや言葉でオリジナルのデジタルスタンプが作成できるサイト「フォント de スタンプ」を公開中です。本サイトで使用できるフォントの一部について、その名称がわかるか認知度を調査しました。回答は選択式ではなく記述形式であったため、フォントの正式名称を正確に答えられた人のみを正解者としたところ、正答率は全体的に低い結果となりました。中でも正解者が多かったフォントは「勘亭流」でしたが、正答率は3.6％でした。日常的に多くのフォントを目にしていても、自発的にフォント名を挙げられる人はごく一部に留まり、認知度の低さが浮き彫りとなりました。
また、本サイトにちなみ、ハンコやスタンプを作成したことがあるかも質問しました。印鑑・消しゴムハンコ・芋ハンコなどアナログのハンコを自身で制作したことがあるが調査したところ（既製品を購入した場合は除く）、29.6％で約３割いることがわかりました。
一方、LINEスタンプやSNSで使用するものなどデジタル上のスタンプを作成したことがある人は、14.8％でした。デジタル上のスタンプを作成したことがある人は多くはない結果でしたが、モリサワの「フォント de スタンプ」では、誰でも簡単にデジタルスタンプを作成することができます。フォントにより触れる機会にもなる本サイトで、ぜひスタンプを作ってみてはいかがでしょうか。
また、フォントや文字について気軽に学んでいただけるよう、大阪・関西万博特設サイトにおいて、クイズ王伊沢拓司氏が率いる知的エンタメ集団「QuizKnock」とのコラボレーションしたクイズページを公開中。今回公開したクイズページは、「QuizKnockのフォント魅力発見！ 目指せ全問正解！みんなで挑戦しよう！」と題し、フォントや文字にまつわるクイズを楽しむことができます。フォントの特徴や使い分けについて、「QuizKnock」が制作したクイズを通して、楽しく学べる内容です。クイズは全部で10問、正答率によって、「フォントマスター」「フォント上級者」などにレベル分けされる仕組みになっています。楽しみながらフォントをマスターし、全問正解に挑戦してみよう！
オリジナルスタンプ作成サイト「フォント de スタンプ」で作成したデジタルスタンプが、本物のハンコになって届くプレゼントキャンペーン「万博記念！フォントが選べるオリジナルハンコプレゼント」を９月29日（月）まで実施中です。自分の名前や好きな言葉、推しワード、オリジナルのメッセージなど、選んだ言葉とフォントがハンコになります。ハンコのハンドル部分は、大阪・関西万博記念としてミャクミャクのデザインとなっており、大阪・関西万博の記念品としても思い出に残るデザインとなっていますので、この機会にぜひ応募してみてはいかがでしょうか？