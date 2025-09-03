３日午後、鳩山由紀夫元首相の名前がネット上でトレンドワードに急浮上した。

主因は、中国・北京で行われた抗日戦争勝利８０年の記念行事として行われる軍事パレードに鳩山元首相が出席したことがテレビニュースなどで報じられている。

パレードには習近平国家主席、プーチン大統領、金正恩総書記が揃った。

カンテレ「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」でも報じられ、ジャーナリスト青山和弘氏は、「総理大臣だった時もアジア外交を重視して、親中ですから、逆に中国からすればある意味利用価値が高い。元総理経験者もこうやって抗日戦争勝利８０周年に来てるじゃないかと、完全にアピールとして使われてる状況ですね。日本政府は容認してるわけじゃありませんが、中国からすると宣伝、プロパガンダに使えるということですね」と語った。

ネットでは「今は一般人とはいえ」「出席するとは流石鳩山由紀夫」「さすがにヤバ過ぎてわらう」「国からしたらそりゃ利用しない手はないわなぁ」「また波紋ですね」「嫌な予感しかない」「元総理という肩書きがついて回る」と反応する投稿が集まっている。