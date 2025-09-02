14日に井上尚弥VSアフマダリエフ

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、横浜市内の所属ジムで公開練習を行った。井上は14日に、名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との団体内統一戦を行う。決戦まで2週間を切り、万全を尽くして「キャリア最大の強敵」との対戦に臨む。

ジムでシャドー、ミット打ちなどをこなした井上は取材に応じ、コンディションについて「毎度言っていますが、過去イチ。今回はスパーリングパートナー、内容を含めすごくいい内容でここまでトレーニングを積めてきた」と充実した表情で語った。

試合に向けては、元WBA＆IBF世界同級統一王者マーロン・タパレス（フィリピン）と招へいして約1か月、スパーリングを行った。また、プロ転向後は初めてで13年ぶりとなる出稽古を実施。名門・帝拳ジムとタッグを組んで準備を整えてきた。

出稽古の意図については「初心に戻るといった感じです。練習の成果を実感している」と語った。ここまでの充実感については「凄くありますね。フルトン戦、ネリ戦と同等、それ以上の集中力を高めている」

大橋会長は「アフマダリエフも来日して2週間切りました。井上をデビューしてから見ていますが、今回ちょっと違うところと言えばスパーリングパートナー。今までにない充実さ。内容の濃さ、スパーリングのできは過去最高」と太鼓判を押した。

井上が「キャリア最大の強敵」と位置づけたアフマダリエフはアマチュア時代、2015年の世界選手権で銀メダル、16年のリオデジャネイロ五輪で銅メダルを獲得。18年3月にプロデビューを果たすと、20年1月から23年4月にマーロン・タパレス（フィリピン）に敗れるまでWBA＆IBF世界同級王座を保持していた。

1日にアフマダリエフも公開練習を行っている。視察した父でトレーナーの真吾氏は「想定内の内容を（井上に）ちょっと伝えた感じです」と説明。大橋会長は「実績通り。とびぬけた感じではなくて、総合力が強い選手だと改めて感じた。弱点がないので一段と警戒心を強めた」とコメントしつつ、「（井上は）最高の調子で来ているので問題はない」と話した。

興行は「Lemino」で独占無料生配信。戦績は32歳の井上が30勝（27KO）、30歳のアフマダリエフが14勝（11KO）1敗。



（THE ANSWER編集部）