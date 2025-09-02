新車28万円！ スズキが「新型スクーター」発表！ “レトロ＆スタイリッシュ”な新デザイン採用！ 新型「アドレス125」国内販売開始へ！

スズキが「新型アドレス125」発表！

スズキは2025年9月2日、新型スクーター「アドレス125」を発表しました。

日本での発売は同月10日を予定しています。

どのようなスクーターとして投入されるのでしょうか。

レトロ＆スタイリッシュなデザインのスズキ新型「アドレス125」

新型アドレス125は、クラシックで都会的なスタイリングを備えた「アドレス」シリーズの新型モデル。125ccクラスの原付2種に分類されるスクーターです。

新型モデルでは、先代モデルの特徴だった街になじむ丸みのあるボディデザインを継承しつつ、曲面と直線の織りなすラインで構成された洗練のスタイリングを採用しました。

外観デザインでは、U字型に光る特徴的なフロントポジションランプやリアコンビネーションランプを備えたほか、立体エンブレム＆ヘッドランプリムにメッキパーツを使用することで、上質感を演出しています。

また、シートを開けずに給油できるフューエルリッド付き燃料タンクの採用や、燃料タンク容量（5リットル→5.3リットル）およびシート下収納の容量（21.8リットル→24.4リットル）の拡大、デュアルフロントポケット、デュアルユーティリティフックなど使い勝手の良い装備を充実させています。

さらに、広くフラットなフロアボードや2人乗りでもゆったり座れるシート、タンデム走行時にグラブバーとしても活用できるリアキャリアを標準装備しました。

エンジンは、124cc空冷2バルブ単気筒SOHCのSEP（SUZUKI ECO PERFORMANCE）を搭載し、スムーズな加速性能と高い燃費性能を両立。

エンジンの始動方式を「常時噛み合い式」に変更し、先代モデルよりも始動時に高い静粛性を実現します。

また、カムシャフトの変更により、低中速域でのトルクが先代モデルより向上し、力強い走りを可能にしたことに加え、軽量な新設計フレームを採用し、優れた取り回し性と操縦性を実現しました。

新型アドレスの価格（消費税込）は28万500円です。