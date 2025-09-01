「この部屋で披露宴をしたから…」常連客も復旧支援 おりはし旅館が豪雨被災から24日ぶりに再開
記録的な大雨で被災し、24日間休業を余儀なくされた霧島市の旅館も1日から営業を再開しました。
（仁田尾美菜アナウンサー）
「31日まで復旧作業が続いていた、おりはし旅館では1日から営業を再開し、午後3時からチェックインできる」
創業145年、霧島市の「おりはし旅館」です。8月8日の大雨で裏山が崩れ、離れの客室と宴会場の2棟が被害にあいました。床上の高さまで土砂が流れ込んだということです。31日までの24日間、休業を余儀なくされました。
（おりはし旅館・有馬博明副社長）
「この部屋で披露宴をしたお客様が、私たちにできることがあればということで家族でボランティアに来て敷地内の土砂の除去、そういう作業をしてもらった」
室外機17台も土砂で埋まり、交換しました。
（おりはし旅館・有馬博明副社長）
「動いたとしても、いつ故障してお客様に迷惑をかけるか分からないという不安の中でお迎えするよりも、ちゃんとした形でお迎えしたい」
徹底した清掃と修繕を終え、1日から無事、営業を再開することができました。
（おりはし旅館・有馬博明副社長）
「24日間の臨時休業を頂いたので、徹底的に細かいところまで作業・清掃・修繕をした。ピンチをチャンスに変えるように」
おりはし旅館は、予約が順調に入り、すでに満室の日もあるということです。