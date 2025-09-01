サッカーJ3で4連勝中、4位の鹿児島ユナイテッドFCは、アウェーで12位の福島と対戦しました。2位・大阪との勝ち点差はわずか1。終盤に劇的な展開があり、順位が大きく動きました。



前節、今シーズン初の4連勝を飾った鹿児島ユナイテッドは、アウェーで福島ユナイテッドと対戦。



このとき鹿児島は4位ですが、2位・FC大阪3位・栃木シティとの勝ち点差はわずか“1”。J2自動昇格圏内の背中もみえてきました。





試合は前半10分、細かくパスをつなぐ福島に対して一度は弾き返しますが、左足を振り抜かれゴール！先制点は福島に奪われてしまいます。一方の鹿児島は前半41分、右サイドからの山口のフリーキックに河村が右足で合わせて同点ゴール。河村は3試合連続得点、阿吽の呼吸でキーパーの手前のところで合わせ、試合を振り出しに。1対1の同点で試合を折り返します。さらに後半立ち上がり。縦に入れたボールを山口がディフェンスの裏へ送ると近藤が右足一閃！山口の絶妙なスルーパスに応える近藤の強烈なシュートで逆転に成功します。鹿児島は1点リードのまま後半も終盤へ。ちょうど同じころに行われていた上位チームの試合は、大阪も栃木も負けていて、このままいけば鹿児島が一気に2位に躍り出るビッグチャンス！しかし、後半アディショナルタイムのラストワンプレー。福島のヘディングシュートがネットを揺らし再び同点に。土壇場で引き分けにされ5連勝とはなりませんでした。一方、栃木はアディショナルタイムになんと2点を奪い逆転勝利し、2位に。2位だった大阪は敗れ鹿児島は3位に浮上しました。次は9月6日（土）にホーム戦です。14位・高知ユナイテッドと対戦します。