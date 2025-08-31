柏が難敵に逆転勝利で2連勝！ 同勝ち点で神戸と直接対決へ…福岡は10試合ぶり敗戦
2025明治安田J1リーグ第28節が31日に行われ、柏レイソルとアビスパ福岡が対戦した。
熾烈を極める優勝争いに身を置く柏が、直近9試合負けなしの福岡を『三協フロンテア柏』に迎えての一戦。ホームの柏は序盤から何度かチャンスを生み出すなか、20分に小泉佳穂が相手のファウルを誘ってPKを獲得する。キッカーは細谷真大。思い切り蹴り込んだが、相手GK小畑裕馬にコースを読まれて防がれた。
すると34分、福岡がセットプレーで先手を取る。左サイドで獲得したフリーキックから名古新太郎がゴールへ向かう鋭いボールを放り込むと、合わせたのは古巣対戦の上島拓巳。シュートはポストにも当たってゴールに吸い込まれた。
それでも、柏は前半終了間際に試合を振り出しに戻す。左サイドで揺さぶり、小屋松知哉がピンポイントクロスを供給。ゴール前にぽっかり空いたスペースへ入り込んだ久保藤次郎がヘディングシュートを突き刺した。
同点で折り返すと、柏は72分にも細谷が倒されて2度目のPKを獲得する。今度は瀬川祐輔がキッカーを務めると、右を狙ったシュートはまたしても相手GK小畑にコースを読まれる。しかし、シュートの威力が勝り、ボールはゴールに吸い込まれた。
追いかける立場となった福岡は88分、コーナーキックの流れから見木友哉が押し込んだものの、オフサイドで得点は認められず。
試合はこのまま終了し、柏は2連勝、福岡は10試合ぶり黒星となった。次節、柏は12日に勝ち点「53」で並ぶヴィッセル神戸と敵地で直接対決へ。福岡は13日にホームでセレッソ大阪と対戦する。
【スコア】
柏レイソル 2−1 アビスパ福岡
【得点者】
0−1 34分 上島拓巳（福岡）
1−1 45＋5分 久保藤次郎（柏）
2−1 76分 瀬川祐輔（柏）
熾烈を極める優勝争いに身を置く柏が、直近9試合負けなしの福岡を『三協フロンテア柏』に迎えての一戦。ホームの柏は序盤から何度かチャンスを生み出すなか、20分に小泉佳穂が相手のファウルを誘ってPKを獲得する。キッカーは細谷真大。思い切り蹴り込んだが、相手GK小畑裕馬にコースを読まれて防がれた。
それでも、柏は前半終了間際に試合を振り出しに戻す。左サイドで揺さぶり、小屋松知哉がピンポイントクロスを供給。ゴール前にぽっかり空いたスペースへ入り込んだ久保藤次郎がヘディングシュートを突き刺した。
同点で折り返すと、柏は72分にも細谷が倒されて2度目のPKを獲得する。今度は瀬川祐輔がキッカーを務めると、右を狙ったシュートはまたしても相手GK小畑にコースを読まれる。しかし、シュートの威力が勝り、ボールはゴールに吸い込まれた。
追いかける立場となった福岡は88分、コーナーキックの流れから見木友哉が押し込んだものの、オフサイドで得点は認められず。
試合はこのまま終了し、柏は2連勝、福岡は10試合ぶり黒星となった。次節、柏は12日に勝ち点「53」で並ぶヴィッセル神戸と敵地で直接対決へ。福岡は13日にホームでセレッソ大阪と対戦する。
【スコア】
柏レイソル 2−1 アビスパ福岡
【得点者】
0−1 34分 上島拓巳（福岡）
1−1 45＋5分 久保藤次郎（柏）
2−1 76分 瀬川祐輔（柏）
【ゴール動画】柏vs福岡
まるでストライカー！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) August 31, 2025
名古新太郎の正確無比なキック
つま先で合わせた上島拓巳
アビスパが先制！
🏆明治安田J1リーグ第28節
🆚柏×福岡
📺 #DAZN LIVE配信中 #Jみようぜ#Jリーグ #だったらDAZN
コーナーからでもレイソルらしく— DAZN Japan (@DAZN_JPN) August 31, 2025
繋いで崩して追いついた
前半終了間際に久保藤次郎の同点ゴール
🏆明治安田J1リーグ第28節
🆚柏×福岡
📺 #DAZN LIVE配信中 #Jみようぜ#Jリーグ #だったらDAZN
#モーメントブースター でシェアして盛り上がれ!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) August 31, 2025
⚽️ゴール (75:19)
👟祐輔 瀬川
🆚柏レイソル vs アビスパ福岡
📺DAZNでライブ配信中#DAZN #FanZone pic.twitter.com/WOhBx8OYkk