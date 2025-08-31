USJ¡Ö¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥¨¥ê¥¢¡×¤Ø¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆþ¾ì¤¹¤ë¥³¥Ä5¤Ä¡£À°Íý·ô¤Ê¤·¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤È¤¯¤Ë¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¡£¤Þ¤ë¤Ç¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤éºÇÂç¸Â¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÆþ¾ìÊýË¡¤«¤é¡¢¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤¬¥°¥Ã¤È¿¼¤Þ¤ë¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ó¥É¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Þ¤Ç¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¾Ò²ð¡£¥Ñ¡¼¥¯¤òË¬¤ì¤ëÁ°¤ÎÍ½½¬¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¤â¤¦ÌÂ¤ï¤Ê¤¤¡ª¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ø¤ÎÆþ¾ìÊýË¡¡¢5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ëº®»¨»þ¤Ë¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÆþ¾ìÀ°Íý·ô¤¬É¬Í×¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓ¤Î¤ß¤Îµ¬À©¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢½ªÆüÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Î³ÎÇ§¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆþ¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Î5¤Ä¤ÎÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü1¡§ÌµÎÁ¤ÎÆþ¾ìÀ°Íý·ô¤òÆþ¼ê¤¹¤ë
¤â¤Ã¤È¤â°ìÈÌÅª¤ÊÊýË¡¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤«¤é¼èÆÀ¤¹¤ë¤Î¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡×¤ÎÈ¯·ôµ¡¤Ç¤âÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Áá¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢À°Íý·ô¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤êÆþ¾ì¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ü2¡§¥Ñ¡¼¥¯Æþ±àÁ°¤ËÆþ¾ì³ÎÌó·ô¤òÍ½Ìó
Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÆþ¾ì·ôÉÕ¤¥Ä¥¢¡¼¤Ë¿½¤·¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥¯Æþ±àÁ°¤ËÆþ¾ì³ÎÌó·ô¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü3¡§¥Ñ¡¼¥¯Æþ±à¸å¤ËÆþ¾ì³ÎÌó·ô¤òÆþ¼ê¡ÊE¥Ñ¥¹¹ØÆþ¡Ë
ÍÎÁ¤Î¡ÖE¥Ñ¥¹¡Ê¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡¦¥Ñ¥¹¡Ë¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ºÅö¤¹¤ëE¥Ñ¥¹¤Î¼ïÎà¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤ÎÆþ¾ì¤¬³ÎÌó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü4¡§¥Õ¥ê¡¼Æþ¾ì
Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¢¤Îº®»¨¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¡¢Æþ¾ìÀ°Íý·ô¤Ê¤·¤Ç¼«Í³¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¡Ö¥Õ¥ê¡¼Æþ¾ì¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤½¤ÎÆü¤Î¥Ñ¡¼¥¯¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢»öÁ°¤Î³ÎÌó¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ä«¥¤¥Á¤äÊÄ±à´ÖºÝ¤Ê¤É¡¢¿Í¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü5¡§¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î»²²Ã
USJ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥²¥¹¥È¤â¡¢¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤¬³ÎÌó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë²ó¤ê¤¿¤¤Êý¤ä¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
°Ê¾å5¤Ä¤ÎÊýË¡¤ò»öÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Î¥×¥é¥ó¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÊýË¡¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆþ¾ì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ó¥É¤ÏÉ¬¿Ü¡©¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥¨¥ê¥¢¤ò100ÇÜ³Ú¤·¤à¥³¥Ä
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤òË¬¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ó¥É¡×¡£¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ó¥É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©
¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢ÏÓ¤ËÁõÃå¤¹¤ë¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É·¿¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¥Þ¥ê¥ª¤ä¥ë¥¤¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Á´6¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¡ü¡Ö¥Ï¥Æ¥Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤ò¤¿¤¿¤¯¤È²»¤¬ÌÄ¤ë¡ª
¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¥Ï¥Æ¥Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤¿¤¿¤¯¤È¡¢¥²¡¼¥à¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë²»¤¬ÌÄ¤ê¡¢¥³¥¤¥ó¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡ª
¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î6¼ïÎà¤Î¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ë¡ª
¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¡£¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¼ïÎà¤ÏÁ´Éô¤Ç199¼ïÎà¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥×¥êÏ¢·È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ó¥É¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë2¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òUSJ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤È¡¢¤´¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡üÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤â¡ª
¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÆÃÄê¤Î¥¥Î¥Ô¥ª¤òÃµ¤¹¤È¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥¥Î¥Ô¥ª¡¦¥«¥Õ¥§¡×¤Ç¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
·ë¶É¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ó¥É¤Ï¡ÖÉ¬¿Ü¡×¤Ê¤Î¡©
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ó¥É¤Ï¡ÖÉ¬¿Ü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£
¹ØÆþ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò¤È¤³¤È¤óÍ·¤Ó¤Ä¤¯¤·¤¿¤¤¡ª ¤È»×¤¦¤Ê¤é¡¢¹ØÆþ¤ò¶¯¤¯¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÍÍ¡¹¤Ê»Å³Ý¤±¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤è¤ê¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç¡¢¥¨¥ê¥¢¤ò100ÇÜ³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤òºÇÂç¸Â¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Î½àÈ÷¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¡£Æþ¾ìÊýË¡¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ó¥É¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ð¡¢¤¤Ã¤ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡ª
¤¼¤Ò¤³¤Îµ»ö¤ò»²¹Í¤Ë¡¢ºÇ¹â¤ÎUSJÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª