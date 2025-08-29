「普通の主婦」がレンタカーを外国人に売却！ 人気レンタカー店で起きた悲劇とは【独占取材】
「ちょっと借りて、返すだけ」。そんな当たり前のやり取りが、とんでもない事件に発展しました。
人気の格安レンタカー店で起きたのは、客がクルマを乗り逃げし、さらに売却するという前代未聞の事態です。
しかも犯人は、30代の「ごく普通の主婦」でした。
彼女はなぜ、どんな手口で車を売りさばいたのか。被害を受けたレンタカー店オーナーに独占取材し、その驚きの真相に迫ります。
神奈川県内の格安レンタカー店A社にて驚きの「乗り逃げ＆売却」事件が起きました。
犯人は30代の主婦でウソをついて何度も返却予定を延長し、その間に外国人にレンタカーを売却。
被害を受けたレンタカー店A社オーナーに話を聞きました。
―― 今回の乗り逃げ売却事件はどのようにして始まりましたか？
8月10日の朝8時開店直後に電話があって16か17日までクルマを借りたいと。
お盆時期で混雑していたこともあり、「その期間空いているのは軽のデリカミニしかありません」といったら「普通車で大きめのクルマがいい」と言われました。
そこで「8月14日までならエクリプス・クロスがありますよ？」とお伝えし、料金を伝えたらしばらく考えていたようでしたが、その後、「借りたい」といわれました。
その日の朝9時なら準備ができることを伝えたところ、8時40分ぐらいに来店（多分家族に送ってきてもらい）して契約しました。
支払いは現金でした。ここまでは特にトラブルもなかったです。
―― 8月14日になっても返却されなかったのですね？遅れることの連絡はあったのですか？
いえ。14日の閉店時間になってもクルマは戻ってこないし、連絡もなかったので電話したみたのですが出ませんでした。
ですが、数分後に折り返しがあり、「今、コロナになって岩手県の夫の実家のいる」ということでした。
「いつなら戻せますか？」と聞いたら「18日なら戻せる」という返事でした。ちょっと嘘くさいなとは思いましたが、18日まで待つことにしました。
その後、18日の昼間に確認の電話をしたのですが、この時も出なくてしばらくたって折り返しの電話がありました。そして「体調が悪くなり貧血になった。一週間延長したい」と言われました。
―― またしても延長ですか。本当に岩手の実家にいたんでしょうかね？
住所はわかっていたので自宅を訪ねてみたんです。そしてピンポン鳴らしてみたら、飼っている犬が吠えたので家に誰かいるのは確実だなと思いました。
ただ、その時にもクルマはなかったんです。それから23日に電話をしてみたら、「コロナがまだよくならない」と。その後、25日になっても連絡なかったため、26日に電話しました。
―― 警察には届けていたのでしょうか？
いえ、まだその時点では犯罪絡みなのかどうかもわかりませんでした。ですが、26日に小田原警察から連絡があったんです。
「借りていたレンタカーが盗まれたという連絡があったが、どういうことでしょうか？」と。
犯人の主婦が家族に「クルマを盗まれた！」と騒いだみたいで驚いた家族が警察に電話したそうです。
警察はなんだか怪しいと感じて、弊社に電話してきた次第です。電話ではらちが明かないので、契約者の自宅に行って警察と話したところ、犯人は「パキスタン人にクルマを持っていかれた！」と言い張っていました。
他店で借りたカローラ、ハスラーでも不正に売却していた！
―― パキスタン人にもっていかれた？盗まれたということでしょうか？
はい。そういいたかったんでしょうけど、犯人宅の防犯カメラを確認したら、しっかりカギを渡しているところが映っていました。
家族が突き詰めたところ、「パキスタン人に売った」と話したそうです。
いくらで売ったのか聞いたら「30万円しかもらってない！私は騙された！」と言い張ったそうです。
その日、犯人の主婦は警察に連れていかれました。弊社も被害届を出すために警察に行き事情を説明しました。
警察からは「後日、知能犯担当から連絡をします」と言われましたが、8月29日時点でまだ連絡はありません。
―― 犯人の家族からは話が聞けましたか？
実はびっくりしたんですが…もう1台、他のレンタカー店で借りたカローラでも同じことをやっている（＝借りたまま返さず、不正に売却）ことがわかりました。
その後さらに犯人の父親とも連絡が取れたんですが、ハスラーも同様に売却したそうです。
「金額的にとてもじゃないが賠償できない」と言われました。8月10日頃から集中して犯行に及んでいました。
カローラ、ハスラー、そして弊社のエクリプスクロスの3台のレンタカーを借りて同じ？パキスタン人に売却していました。
―― 犯人または犯人家族からの賠償はあるのでしょうか？
去年あたりからお金を借りまくって犯人のご主人が今、代わりに返済しているらしいです。また、家も建てたばかりでローンもあるということです。絶望しか見えないです。
―― レンタカーの保険は？
レンタカー運営本部で扱う保険には入っているのですが、犯人がわからない盗難であれば保険金支払いの対象になりますが今回のような知能犯罪は対象外とのことです。
乗り逃げしたあげくに売却した犯人にも強い怒りを感じていますが、そのクルマを買った外国人（犯人いわくパキスタン人）も許せないです。
ナンバーも名義も確認せずに買い取っていくとは。これはもう、明らかにヤードでばらして部品として売る前提でしょうね。
―― このような被害はこれまでありましたか？
乗り逃げは10年やってて過去3回ありました。ですが、これまでは2週間以内に見つかっていました。
警察から電話をしてもらったりショートメールで法的措置を匂わせたりすると、「クルマと鍵は●●に置いてあります」と言ってメールで連絡してくるんです。
過去3回とも男性・アパート住まい・現金支払い・直前に電話予約でした。
今回は女性で持ち家だったので油断してしまいました。もちろん、延長のあげく売却というのは初めてです。
※ ※ ※
被害を受けたA社は格安レンタカー店のFC店ですが、貸し出すクルマはすべて「新車」で、クルマの状態も清潔感がありメンテナンスも行き届いて接客を含め非常に評判の良いお店です。
これから警察が本格的な捜査に入るとのことですが、犯人の身元や家族もわかっているのであれば賠償されることを強く願います。
A社のようなお客様目線で運営される善良なお店が泣き寝入りをするようなことは絶対にあってはならないことです。