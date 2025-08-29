LE SSERAFIM¡¦HONG EUNCHAE¡È¥ô¥¡¥·¥êー¥µ¡É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤
LE SSERAFIM¤ÎHONG EUNCHAE¡Ê¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¡Ë¤¬¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡È¥ô¥¡¥·¥êー¥µ¡ÊVASILISA¡Ë¡É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¤ÎÇØ·Ê
LE SSERAFIM¤ÎºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ðー¡¢HONG EUNCHAE¡£¡Ö°¦¤µ¤ì¥Þ¥ó¥Í¡ÊËö¤Ã»Ò¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë°¦ÕÈ¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ÈÉ½¾ð¤Ç¸«¤ë¿Í¤ò¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î´é¤ò¼«ºß¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ë»Ñ¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡È¥ô¥¡¥·¥êー¥µ¡É¤Î¥Ìー¥É¥ï¥ó¥·¥êー¥º¤â¡¢¥°¥ë¥Þ¥óÄ´¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¤È¤·¤Æ¤Î¾å¼Á¤Ê´Å¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«ÁÖ¤ä¤«¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡¢ÆóÌÌÀ¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¡£
HONG EUNCHAE¤Î¥¥åー¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¸½ÎÏ¡£¤½¤ÎÆóÌÌÀ¤¬¡È´Å¤¯¤ÆÁÖ¤ä¤«¡É¤È¤¤¤¦¡È¥ô¥¡¥·¥êー¥µ¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤È½Å¤Ê¤ê¡¢ ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¾å¤Ç¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¤òµÇ°¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢HONG EUNCHAE¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¤È¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤¬¸ø³«¡£¡È¥ô¥¡¥·¥êー¥µ¡É¤Î¥Ìー¥É¥ï¥ó¥·¥êー¥º5¼ï¤Î¹á¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆHONG EUNCHAE¤¬¡¢¥¥åー¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤«¤é¥¯ー¥ë¤Ê´ãº¹¤·¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó
HONG EUNCHAE¤Î¡È¥ô¥¡¥·¥êー¥µ¡É¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
´ü´ÖÃæ¤Ë¡È¥ô¥¡¥·¥êー¥µ¡É¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¡ÖHONG EUNCHAE ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂ¾¡¢ÃêÁª¤ÇHONG EUNCHAE¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤´¤È¤Ë±þÊçÊýË¡¤äÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤ò¡£
¢£HONG EUNCHAE ¥³¥á¥ó¥È
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È
https://store.fits-japan.com/lp?u=vasilisa_fragrance
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://store.fits-japan.com/lp?u=vasilisa_campaign
LE SSERAFIM OFFICIAL SITE
https://www.le-sserafim.jp/