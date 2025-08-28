¡Ö·¤²¼·ê³«¤¤½¤¦¡¢¡¢¡×¢ª¡Ú3COINS¡Û¤Ø¡ª ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥³¥¹¥Ñ¤â¡ý¡Ö330±ß¥½¥Ã¥¯¥¹¡×
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥³¥¹¥Ñ¤âÊ¸¶ç¤Ê¤·¤«¤â¡ª ºÇ½Ü¥é¥¤¥ó¥½¥Ã¥¯¥¹
¡Ú3COINS¡Û¡ÖµÛ¿åÂ®´¥¥í¥´»É½«¥á¥Ã¥·¥å¥¯¥ëー¥½¥Ã¥¯¥¹¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥é¥¤¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥í¥´»É½«¤¬¥³ー¥Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£¥¹¥Ëー¥«ー¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¹¥Ýー¥Æ¥£¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥½¥Ã¥¯¥¹¡£ÄÌµ¤À¤Î¤¤¤¤¥á¥Ã¥·¥åÊÔ¤ß¤òºÎÍÑ¡£¡ÖµÛ¿åÂ®´¥ÁÇºà¤Ç¥à¥ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¤µ¤é¤Ã¤È²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¡×¡Ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤è¤ê¡Ë¤â¼Â´¶¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥³¥¹¥ÑºÇ¹â¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥È¥ì¥ó¥É´¶¥¢¥Ã¥×¤â¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤âÁÀ¤¨¤ë¥ì¥ª¥ÑÊÁ¥½¥Ã¥¯¥¹
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ëÊÁ¥½¥Ã¥¯¥¹¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2025-2026Ç¯½©Åß¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥ー¥ïー¥É¡È¥ì¥ª¥Ñー¥ÉÊÁ¡É¡£¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¥³ー¥Ç¤Ë¥¨¥Ã¥¸¤òÍ¿¤¨¡¢Â¸µ¤«¤é¤ª¤·¤ã¤ìÅÙ¥¢¥Ã¥×¡£¥ì¥ª¥Ñー¥ÉÊÁ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥¼¥Ö¥éÊÁ¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë2¿§Å¸³«¡£
´°ÇäÁ°¤ËGET¤·¤¿¤¤¡ª ¸å¤í»Ñ¤â²Ä°¦¤¤¥á¥í¥¦¥½¥Ã¥¯¥¹
¡Ú3COINS¡Û¡ÖÙû¿å²Ã¹©¥Ð¥Ã¥¯¥é¥á¥á¥í¥¦¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ò¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ó\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥é¥á¥á¥í¥¦¤¬¸å¤í»Ñ¤â²Ä°¦¤¤¤ò±é½Ð¡£¥¢¥¤¥¥ã¥Ã¥Á¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¤â¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£Ùû¿å²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤Î±«¤Ê¤é²÷Å¬¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤¤ë¤«¤â¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¿ô2,000¿ÍÄ¶¤¨¤ÎÂç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
¾åÉÊ¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ë¥é¥á¥½¥Ã¥¯¥¹
¡Ú3COINS¡Û¡ÖÎ¢»å¥é¥á¥¹¥Ëー¥«ー¾æ¥½¥Ã¥¯¥¹¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Î¢»å¤Ë¥é¥á»å¤ò»ÈÍÑ¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥¥é¥¥é´¶¤Ç¡¢¥³ー¥Ç¤Ë¾åÉÊ¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥¹¥Ëー¥«ー¾æ¥½¥Ã¥¯¥¹¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¿½ÌÀ¤ËÉÙ¤ß¡¢¥Õ¥£¥Ã¥ÈÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿»å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë²á¤´¤¹Æü¤Ë¤â³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Á´4¿§Å¸³«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¤¥í¥ÁÇã¤¤¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï3COINS½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§mana.i