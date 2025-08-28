ガチャ廃止で自由度MAX！ ファンタジーRPGの常識を変える『デュエットナイトアビス』が10月28日グローバル正式リリース
Hong Kong Spiral Rising Technologyは、Pan Studioが開発する基本プレイ無料のアクションRPG『デュエットナイトアビス』（PC/iOS/Android）を10月28日にグローバル同時リリースする。
『デュエットナイトアビス』は、魔法と機械が共存する大陸を舞台に、2人の主人公視点で物語を進めるRPG。すべてのキャラクターが全武器を扱えるシステムと360度全方位アクションで爽快なバトルを楽しめる。「魔の楔」育成システムでスキルやモーションをカスタマイズ可能。「依頼」クエストで獲得できる「魔の楔」は厳選要素のない固定数値で、全キャラクターと武器に共通して使用できる。
現在App Store、Google Play、Epic Storeのウィッシュリスト登録、または公式サイト（https://bit.ly/41KNkTd）から事前予約が可能。予約人数に応じてキャラクター「ベレニカ」を含むゲームアイテムがプレゼントされるキャンペーンも開催中だ。
また公式YouTubeチャンネルと公式Xでは、「ベレニカ」（CV：石川由依）の新規PV「剣に込めた想い」を公開。虚無の「ゼロ」から生まれた少女の活躍が描かれている。
『デュエットナイトアビス』ベレニカPV | 剣に込めた想い
https://www.youtube.com/watch?v=aZ2_Qjey8sM
XではPV公開記念キャンペーンを実施中だ。フォローとキャンペーンポストのリポストで、抽選で25名にAmazonギフト券やオリジナルグッズが当たる。
10月のリリースバージョンでは、3つの重大な仕様変更がある。
1.キャラ・武器のガチャシステムを廃止し、全キャラ＆武器が無料入手可能に
キャラクターは「キャラクター密書」で「想いの欠片」を入手するか、ショップで直接購入できる。武器は製造システムで無料入手だ。キャラクターと武器のレアリティ設定も廃止され、ほとんどのコンテンツが課金なしで楽しめる。
2.スタミナ制を全面撤廃し、プレイ制限を完全解放
リリースバージョンでは全ステージが無制限に挑戦可能となる。報酬ドロップは「レゾナンスレベル」に連動し、レベルアップで高難易度コンテンツに挑戦できる。「報酬倍増チケット」と「連戦機能」は存続する。
3.マネタイズモデルを再構築し、カスタマイズ性を追求
キャラクターと武器のガチャがなくなることに伴い、有料コンテンツをコスチュームやエフェクトなどの外観アイテムに移行。高品質なアイテムを実装し、キャラクターメイクの自由度が高くなる。
なお上記の3つに加え、βテスト版のフィードバックとして以下のアップグレードが実施される。
・ステージの制限時間を撤廃し、敵掃討と任務達成でクリア可能に
・「シジル」の戦友協戦に自動召喚オプションを追加
・移動体験を改善し、ダッシュ、スピンジャンプ、フックアクション、PC版のカスタムキー設定を実装
・ストーリーと演出を改良し、カットシーンの表現力を向上
・マルチプレイ広場にオン/オフ機能を追加し、全「魔の楔」ステージでマルチプレイが可能に
・モバイル端末のフレームレートと滑らかさを改善
詳細については以下の配信番組内でも公開されている。
『デュエットナイトアビス』リリース決定特別番組：
https://www.youtube.com/watch?v=8yVy0VJ8j8E
さらに現在、ミニゲーム「高みをめざせ！スパイラルジャンプ！」を開催中だ。プレイすると「純白の砂時計」と「ジェネモン」を入手できるチャンスがある。
ミニゲーム参加（Leap! Helix Leap!）：
https://duetnightabyss.dna-panstudio.com/helixjump/jp
