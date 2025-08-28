Hong Kong Spiral Rising Technologyは、Pan Studioが開発する基本プレイ無料のアクションRPG『デュエットナイトアビス』（PC/iOS/Android）を10月28日にグローバル同時リリースする。

『デュエットナイトアビス』は、魔法と機械が共存する大陸を舞台に、2人の主人公視点で物語を進めるRPG。すべてのキャラクターが全武器を扱えるシステムと360度全方位アクションで爽快なバトルを楽しめる。「魔の楔」育成システムでスキルやモーションをカスタマイズ可能。「依頼」クエストで獲得できる「魔の楔」は厳選要素のない固定数値で、全キャラクターと武器に共通して使用できる。

現在App Store、Google Play、Epic Storeのウィッシュリスト登録、または公式サイト（https://bit.ly/41KNkTd）から事前予約が可能。予約人数に応じてキャラクター「ベレニカ」を含むゲームアイテムがプレゼントされるキャンペーンも開催中だ。

また公式YouTubeチャンネルと公式Xでは、「ベレニカ」（CV：石川由依）の新規PV「剣に込めた想い」を公開。虚無の「ゼロ」から生まれた少女の活躍が描かれている。

『デュエットナイトアビス』ベレニカPV | 剣に込めた想い

https://www.youtube.com/watch?v=aZ2_Qjey8sM



XではPV公開記念キャンペーンを実施中だ。フォローとキャンペーンポストのリポストで、抽選で25名にAmazonギフト券やオリジナルグッズが当たる。

10月のリリースバージョンでは、3つの重大な仕様変更がある。

1.キャラ・武器のガチャシステムを廃止し、全キャラ＆武器が無料入手可能に

キャラクターは「キャラクター密書」で「想いの欠片」を入手するか、ショップで直接購入できる。武器は製造システムで無料入手だ。キャラクターと武器のレアリティ設定も廃止され、ほとんどのコンテンツが課金なしで楽しめる。

2.スタミナ制を全面撤廃し、プレイ制限を完全解放

リリースバージョンでは全ステージが無制限に挑戦可能となる。報酬ドロップは「レゾナンスレベル」に連動し、レベルアップで高難易度コンテンツに挑戦できる。「報酬倍増チケット」と「連戦機能」は存続する。

3.マネタイズモデルを再構築し、カスタマイズ性を追求

キャラクターと武器のガチャがなくなることに伴い、有料コンテンツをコスチュームやエフェクトなどの外観アイテムに移行。高品質なアイテムを実装し、キャラクターメイクの自由度が高くなる。

なお上記の3つに加え、βテスト版のフィードバックとして以下のアップグレードが実施される。

・ステージの制限時間を撤廃し、敵掃討と任務達成でクリア可能に

・「シジル」の戦友協戦に自動召喚オプションを追加

・移動体験を改善し、ダッシュ、スピンジャンプ、フックアクション、PC版のカスタムキー設定を実装

・ストーリーと演出を改良し、カットシーンの表現力を向上

・マルチプレイ広場にオン/オフ機能を追加し、全「魔の楔」ステージでマルチプレイが可能に

・モバイル端末のフレームレートと滑らかさを改善

詳細については以下の配信番組内でも公開されている。

『デュエットナイトアビス』リリース決定特別番組：

https://www.youtube.com/watch?v=8yVy0VJ8j8E



さらに現在、ミニゲーム「高みをめざせ！スパイラルジャンプ！」を開催中だ。プレイすると「純白の砂時計」と「ジェネモン」を入手できるチャンスがある。

ミニゲーム参加（Leap! Helix Leap!）：

https://duetnightabyss.dna-panstudio.com/helixjump/jp

(C)Pan Studio All Rights Reserved.

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)