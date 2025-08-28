PS Plus、9月の日本向けフリープレイ公開！ 「Viewfinder」や「Dragon Marked For Death」など3タイトル
【PS Plus：2025年9月のフリープレイ（日本向け）】 提供期間：9月2日～10月6日
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けコンテンツ「フリープレイ」において、9月の日本向けタイトルを公開した。
9月のフリープレイには、アクションアドベンチャーゲーム「Psychonauts 2」や2DアクションRPG「Dragon Marked For Death」、一人称パズルアドベンチャー「Viewfinder」が登場。海外向けにラインナップされていたシミュレーションRPG「Stardew Valley」は対象外となっている。
対象タイトルは、配信期間中にライブラリに追加することで、PS Plus加入期間中であればフリープレイ終了後も追加料金なしでプレイできる。
Psychonauts 2
Dragon Marked For Death
Viewfinder
