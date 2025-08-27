エミリン「絶対買うべき」小田切ヒロおすすめ！デオドラントミスト「匂いもいいし」

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【総額20万円超え】アットコスメを貸し切って人生初の自力で買い放題を試みたが選択能力が低すぎて大変なことになった』という動画をアップ。動画では、大松さんが、アットコスメの新体験フラッグシップショップ『@cosme TOKYO（アットコスメ トーキョー）』でお買い物する様子を公開！この中で、大松さんが、メイクアップアーティスト・小田切ヒロさんのおすすめで愛用しているという“デオドラントミスト”を教えてくれました♪

大松さんが、売り場で「小田切さんに教えていただきました」「これめっちゃ良かったです」とコメントした商品がこちら！

◼︎デオドラントミスト

athletia / リフレッシング デオドラントミスト（医薬部外品） 税込3,850円（公式サイトより）

脇の下や胸元、首、背中、足など、汗のニオイの気になる箇所に適量（全身で5〜6プッシュ）をスプレー。長時間の殺菌防臭効果を発揮する、みずみずしい薬用デオドラントです。

制汗アルミニウム塩・シリコン・鉱物油・合成着色料、全て不使用。自然由来成分を使用した製品となっているので安心して使用できますね。

◼︎香りもGOOD

大松さんは、「脇にミストみたいな感じでするんですけれども、匂いもいいし。私、結構脇のミストとか使うと、脇なんか弱いのか爛れちゃったりとかするんですけど、全くなかったです！」とお肌にも優しかったとコメント。

そして「これ今の時期絶対買うべき。ぜひ！」と、おすすめしてくれました。

まだまだ汗をかく残暑が続きますし、匂いエチケットは年中気をつけたいですよね。ぜひ、チェックしてみてくださいね。

◼︎動画もチェック

動画では他にも、大松さんが@cosme TOKYOでさまざまな商品を吟味する様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。