今回ご紹介するのは、Instagramアカウント「猫カフェ 猫まる茶屋」に投稿された、大興奮で遊びまわる猫ちゃんたちの様子。動画の再生回数は5,300回を超え、多数の高評価も付けられています。

【動画：ワクチンを終えたネコ３匹→体調が良さそうなので遊ばせてみたら…】

猫部屋で大運動会が開催！

Instagramアカウント「猫カフェ 猫まる茶屋」に登場したのは、沖縄県にある猫カフェで暮らしている猫ちゃんたち。投稿主さんたちは「沖縄で暮らす外猫を少しでも幸せにできるよう、里親さんを探す活動」をしているといいます。

そんな猫カフェで暮らす猫ちゃんたちの中には、「チーム沖縄」というグループがあるのだそう。今回、投稿主さんがInstagramに投稿したのは、チーム沖縄の面々が楽しそうに遊びまわる様子です。この日、猫ちゃんたちの体調が良さそうだったため、投稿主さんはみんなを猫部屋で遊ばせることにしたといいます。

自由気ままに遊びまわるチーム沖縄

猫部屋で遊ばせてみると、大興奮でぴょーんぴょーんと飛び跳ねていたという2匹の猫ちゃん。お互いに飛び跳ねながら円を描くように回っており、とっても微笑ましいです。

その後は、3匹目の猫ちゃんも参加したそうですが、最初は自由気ままに自分だけの時間を楽しんでいたそう。そんなふうに思っていたのも束の間、またまた激しい大運動会が開催されたようで、その姿を見た投稿主さんも癒されたといいます。

楽しそうに遊んでいたと思ったら…

猫部屋で遊べるのが相当嬉しかったのか、猫ちゃんたちは終始大興奮だったのだとか。ぴょんぴょん跳ねたり、仲良く遊んでいたりする姿を見れて、投稿主さんも嬉しかったことでしょう。

その後は4匹目の猫ちゃんも運動会に参加しようとしたそうですが、他の子たちはどこかへ去ってしまったそう。まさかまさかの展開で大運動会が終了したのでした。

投稿を見たInstagramユーザーからは、「可愛いーこういう光景見てるだけで癒され度100パー」「こんなの見たことないです」「楽しい♡嬉しい♡が全身から溢れて笑劇」など、さまざまなコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「猫カフェ 猫まる茶屋」では、猫カフェで暮らしているたくさんの猫ちゃんたちの可愛らしい姿が多数投稿されています。

猫ちゃんたち、投稿主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

