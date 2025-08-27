現地26日のドジャース―レッズ戦

大人気ヒーローがドジャースタジアムにやってくる。米大リーグ、ドジャースがレッズと対戦する26日（日本時間27日）の試合で、ウルトラマンの始球式や関連イベントが開催。大谷翔平投手との“共演”にも期待が高まる。

ウルトラマンの海外向け公式Xアカウント「ULTRAMAN Global」は日本時間26日、公式Xを更新し衝撃ニュースを伝えた。

「ウルトラマンとバルタン星人がドジャースの本拠地に 明日8月26日の夜、ウルトラマンがドジャースタジアムで特別な登場を果たす！ 午後5時にセンターフィールド・プラザに来てウルトラマンとバルタン星人と写真を撮ろう。そして円谷フィールズのヒデトシ・ヤマモト会長とともに、彼らがグラウンドで始球式するところを見よう」

日本で超有名なヒーローと最大のライバルと記念撮影のチャンスがあり、始球式にも登場する。ファンからも歓喜の声が続出した。

「これは一世一代ものになるぞ」

「なんてこった、YES」

「ドジャースはずっとクールなコラボが続くな」

「冗談だろ？！？！ マジかよ？！？！」

「WHAT」

「こんなにも何もかも捨てて行きたいと思えたのは初めてだ」

「ここでこれが実現するなんて非現実的だ」

25日（日本時間26日）のレッズ戦の始球式は、韓国の世界的人気グループ「BTS」のVが務めて大きな話題に。Vと大谷が笑顔でハグする姿もあったが、ウルトラマンとの交流は実現するのか。注目が集まる。



（THE ANSWER編集部）