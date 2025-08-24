Snow Manのメンバー・ラウールが自身のInstagramにて、『SUMMER SONIC BANGKOK 2025（サマーソニック・バンコク 2025）』出演時の衣装ショットを公開した。

写真：「会えてうれしい」と現地ファンを魅了する、ラウール

■ラウールの新ステージドリンクはココナッツジュース（!?）

ラウールは「I found a new stage drink in Bangkok!（訳：バンコクで新しいステージドリンクを見つけました!）」とココナッツの絵文字をもちいて、全6点の衣装ショットなど『SUMMER SONIC BANGKOK 2025』舞台裏を公開。

きらびやかな衣装を着用し、圧倒的“美”を放つラウールが舞台裏でココナッツジュースを片手にポーズをキメる姿にはじまり（写真1点目）、同じ場所で今度はしゃがんでココナッツジュースを飲んだり、はにかみピースでキュートな一面を見せると（写真2～4点目）、写真5点目ではボリュームたっぷりなマントを広げて優雅な衣装全身ショットを披露。最後はサマソニのパスとともに思い出を締めくくっている。

さらに、メッセージの最後は「あなたに会えてうれしい」と現地ファンへ向けた喜びをタイ語で綴ったラウール。現地ファンがもちろんのこと、Snow Manにとっても貴重なひと時となったようだ。