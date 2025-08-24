『SUMMER SONIC BANGKOK 2025（サマーソニック・バンコク 2025）』に出演したSnow Man。その会場には、メンバーの向井康二の勇姿を見守るべく、ドラマ『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』の面々が駆けつけ、圧巻のパフォーマンスに興奮した様子でSNSを更新している。

写真＆動画：向井康二＆渡辺翔太＆深澤辰哉との記念ショットほか、『サマーソニック・バンコク 2025』を満喫する『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』メンバー

■MARCHU「ボスを応援しに来たよ！」

タイの人気俳優で、『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』では向井とともにダブル主演をつとめる、マーチ＝チュターウット・パッタラガムポンは自身のSNSにて「ボスを応援しに来たよ！」というメッセージとともに写真を公開。

Instagramでは、向井の肩に手をまわし、ふたり仲良くココナッツジュースを持っての記念ショットにはじまり（1～2点目）、「Snow Man」と書かれた看板前でのドラマメンバーでの集合ショット（写真3点目）、向井だけでなく渡辺翔太・深澤辰哉も加わっての4ショット（写真4点目）、会場内での様子（写真5～6点目）最後はドラマメンバーで仲良くココナッツジュースを飲む写真（写真7点目）で締めくくっている。

■Snow Manのライブをノリノリで楽しむMARCHU

ライブ終演後には「超楽しかったーー！」とSnow Manのライブを満喫した動画も投稿した、マーチ＝チュターウット・パッタラガムポン。ドラマの現場とはまた違った、ステージでキラキラ歌い踊るアイドル全開の向井康二の姿に目を輝かせた。

さらに、Instagramのストーリーズでは、向井のメンバーカラーであるオレンジに灯したペンライトを持っての写真に対し、「このペンライトをくれたスノーマニアのみんな、ありがとう！大切にします」を感謝を述べている。

MARCHU ストーリーズを観る

https://www.instagram.com/stories/marchutavuth/

■向井康二からサイン入りTシャツをゲットし、はしゃぐユド＝タンタット・ターリンピロム

また、『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』共演者のユド＝タンタット・ターリンピロムも自身のInstagramを更新。『SUMMER SONIC BANGKOK 2025（サマーソニック・バンコク 2025）』でのSnow Manの熱演ぶりに大いに盛り上がった様子を投稿している。

なかには、向井康二にお願いしてTシャツにサインをもらっている姿も。共演者同士での和気あいあいとした姿を見ることもできる。