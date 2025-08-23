こんなの買うしかないやつじゃん！お洒落なのに100円で買える海外風食器

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：2トーンマググラス

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：11.3×7.6cm

容量：260mL

販売ショップ：セリア

こんなお洒落なのに￥110（税込）！？セリアでとんでもないグラスを見つけた

セリアをパトロールしていると、季節もの売り場でとんでもなくお洒落な食器を発見しました。涼しげなブルーと取っ手のイエローがなんとも可愛らしいグラス。その名も『2トーンマググラス』です。

他所で買うと高くつきそうなデザイン性の高さ。これが￥110（税込）で買えるということに、正直驚きを隠せません！セリアの食器類は、以前からクオリティが高いことで度々話題になりますが、今もなお進化し続けていると感心してしまいます。

グラスのサイズは約11.3×7.6cm。容量は約260mL。耐熱温度は約70度。電子レンジの使用は不可です。ガラスのようなクリアな見た目ですが、実際の材質はスチロール樹脂。タフな素材なので、ガシガシ使えるのが嬉しいところです。

実際にコーヒーを入れて飲んでみましたが、縁の部分にざらつきを感じました。口当たりはイマイチですが、お値段のこと考えると妥協できる程度です。一方で、取っ手の部分は手に馴染みやすく、細くて大きい作りがGOOD。持ちやすさは文句なしでした！

韓国風のデザインで、置いてあるだけで気分が上がるグラス。いつものコーヒーブレイクも、まるでカフェに来ているかのように楽しめます。

お家で使うのはもちろん、映えを意識したピクニックなどに持っていても良さそうです♪

一緒におすすめしたいのが、セリアの『ガラススプーンH14cm』。見た目も使い心地も申し分ないので、合わせてチェックしてみてください♡

今回はセリアの『2トーンマググラス』と『ガラススプーンH14cm』をご紹介しました。

セリアでお買い物の際は、ぜひ参考にしてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。