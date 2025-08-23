こんなの買うしかないやつじゃん！お洒落なのに100円で買える海外風食器
商品情報
商品名：2トーンマググラス
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：11.3×7.6cm
容量：260mL
販売ショップ：セリア
こんなお洒落なのに￥110（税込）！？セリアでとんでもないグラスを見つけた
セリアをパトロールしていると、季節もの売り場でとんでもなくお洒落な食器を発見しました。涼しげなブルーと取っ手のイエローがなんとも可愛らしいグラス。その名も『2トーンマググラス』です。
他所で買うと高くつきそうなデザイン性の高さ。これが￥110（税込）で買えるということに、正直驚きを隠せません！セリアの食器類は、以前からクオリティが高いことで度々話題になりますが、今もなお進化し続けていると感心してしまいます。
グラスのサイズは約11.3×7.6cm。容量は約260mL。耐熱温度は約70度。電子レンジの使用は不可です。ガラスのようなクリアな見た目ですが、実際の材質はスチロール樹脂。タフな素材なので、ガシガシ使えるのが嬉しいところです。
実際にコーヒーを入れて飲んでみましたが、縁の部分にざらつきを感じました。口当たりはイマイチですが、お値段のこと考えると妥協できる程度です。一方で、取っ手の部分は手に馴染みやすく、細くて大きい作りがGOOD。持ちやすさは文句なしでした！
韓国風で可愛すぎる♡セリア『2トーンマググラス』
韓国風のデザインで、置いてあるだけで気分が上がるグラス。いつものコーヒーブレイクも、まるでカフェに来ているかのように楽しめます。
お家で使うのはもちろん、映えを意識したピクニックなどに持っていても良さそうです♪
一緒におすすめしたいのが、セリアの『ガラススプーンH14cm』。見た目も使い心地も申し分ないので、合わせてチェックしてみてください♡
今回はセリアの『2トーンマググラス』と『ガラススプーンH14cm』をご紹介しました。
セリアでお買い物の際は、ぜひ参考にしてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。