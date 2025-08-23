普通の生活は送れない？ドラクスラーが明かすPSG退団理由「カタールに行かなきゃ」

元ドイツ代表MFユリアン・ドラクスラーが、リーグ・アンのパリ・サンジェルマン（PSG）退団を振り返った。

2023年9月にPSGからカタールのアル・アハリ・ドーハへ加入し、今冬に2028年6月30日まで契約を延長したドラクスラー。2016年から在籍したPSGでは、キャリアの頂点を味わったという。

ドラクスラーは、19日に『ル・パリジャン』紙が伝えたインタビューで「最初の6カ月は、おそらく人生最高の時期だった。素晴らしい日々だった」と回想。その上で「ネイマールとキリアン・エムバぺの加入で、状況は複雑になった。この二人の加入は、私にとって多くのことを変えた」と振り返った。

「彼らとプレーするのは喜びだった。ネイマールが加入したときは人生であんなことは見たことがなかった。信じられないんだよ！そして、それこそ私ができるだけ長くPSGに留まった理由でもある。キリアンがどんなレベルに成長していくのか、その姿を見たかった。あんな選手たちと一緒にピッチに立つのは、本当に喜びであり、誰もが夢見ることだ」

PSGでは公式戦198試合に出場し、26得点40アシストを記録。スター軍団とともに、数多くの国内タイトル獲得に貢献した。

「あのクラブが大好きだった。PSGはちょっとクレイジーなクラブで、私みたいな感じだ。ネイマールを2億2200万ユーロで獲得し、その3週間後にはエムバペを1億8000万ユーロで獲得するなんて…。このクラブには常に新しい何か、物語がある！PSGでは決して飽きることはない。パリで良い気分だった。この偉大なクラブのユニフォームを着て、『私はPSGでプレーしている』と言えたことを誇りに思う。PSGのサッカーのスタイルが好きだったし、ピッチ上では楽しかった。素晴らしいクラブだ」と愛を強調した。

しかし年々序列は低下し、2022年9月にはベンフィカ（ポルトガル1部）に1シーズンのみ期限付き移籍。その後2023年にカタールのアル・アハリ・ドーハへ渡った。

「パリはずっと好きだった。でも、カタールと契約する直前に強盗未遂事件が起きて、少し問題だと思った。妻を見ながら『カタールに行かなきゃ』と言ったんだ。あのちょっとした出来事が、私をカタールに行く決心をさせたんだ。幼い息子を連れてパリを歩き回るのは、いつも楽なことではない。後ろに隠れさせる必要があった。私はネイマールではないが、PSGでプレーしていると普通の生活を送るのはかなり難しい。カタールでは正反対で、周りの人に追われているような感覚もなく、自由に動き回ることができる。個人的には、本当に良い気分だよ」

アル・アハリ・ドーハでは、ここまで公式戦38試合19得点14アシストと充実の時を過ごすドラクスラーの、さらなる活躍に期待が集まる。