【ダンダダン×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーン「つかれた日常を湯船で吹っ飛ばせ！」】 開催期間：9月11日～10月7日 開催店舗：極楽湯・RAKU SPAグループ9店舗 （八戸店、古川店、水戸店、ロイヤル川口店、多摩センター店、松崎店、福井店、堺泉北店、RAKU SPA Cafe 浜松）

極楽湯とGK Marketingは、アニメ「ダンダダン」とのコラボレーションキャンペーン「つかれた日常を湯船で吹っ飛ばせ！」を9月11日より開催する。

本コラボレーションでは、コラボ限定のマフラータオルが貰える「ダンダダン プラスセット」の販売や、グッズ販売、コースターが貰えるコラボメニュー、キャラクターをイメージしたカラフルな6種類のコラボ風呂など、コラボ限定の様々な施策を行なう。

「ダンダダン プラスセット」では、店舗入館時に、入館料金＋ダンダダン プラスセットを購入することで、描きおろしイラストを使用したコラボ限定のマフラータオルを貰うことができる。

グッズ販売では、店舗にて限定イラストを使用したオリジナルグッズを販売するほか、9月11日12時より公式オンラインストア「GK Store」でも販売を行なう。またオンラインショップ限定アイテムも販売予定である。

コラボメニューでは、キャラクターをイメージした様々な限定メニューを店舗にて販売を予定しており、注文した人にはオリジナルコースターをランダムで貰うことができるほか、コラボメニューを5品注文することで、1枚追加でコースターが貰えるシールラリーの開催も予定している。

コラボ風呂では、キャラクターをイメージした6種類のカラフルなコラボ風呂が登場し、浴室には特別にデザインしたタペストリーを装飾する。なお各店舗の開催スケジュールはコラボ特設ページを確認してほしい。

さらに店舗内では、限定イラストを使用したキャラクターパネルやのぼり、タペストリーで店内を装飾するほか、先着でコラボオリジナルデザインのポストカードが貰えるXのキャンペーンなども実施を予定している。

「ダンダダン プラスセット」

コラボオリジナルグッズ

コラボメニュー

オリジナルコースター（全11種）

コラボ風呂

コラボ装飾

X投稿＆フォローキャンペーン

(C)龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会