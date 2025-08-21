マクドナルド、「マックフライポテト」M・Lサイズが250円になる「トクニナルド」開催中！
【マクドナルド：トクニナルドでポテトM・Lが250円】 開催期間：8月29日まで
(C)2025 McDONALD’S. All Rights Reserved.
日本マクドナルドは、キャンペーン「トクニナルド」を8月29日まで開催している。
本キャンペーンでは、期間中「マックフライポテト」のM・Lサイズを250円で販売。最大130円お得に食べられる機会となっている。なお、空港やサービスエリアなどの一部店舗、デリバリーサービスは対象外となる。
また、Xではハッシュタグ「トクニナルドでポテトMLが250円」をつけてリプライすると、合計100名に1,000円分の「マックカード」がプレゼントされるキャンペーンも行なわれている。
ポテトM・Lが今だけ超おトクな250円で楽しめちゃうトクニナルド開催中！！期間限定8/29(金)まで！- マクドナルド (@McDonaldsJapan) August 20, 2025
【#トクニナルドでポテトMLが250円】をつけて本日8/21(木)中にリプライすると、抽選で2日合計100名様に1,000円分のマックカードプレゼント！
詳細は画像をタップ！
(C)2025 McDONALD’S. All Rights Reserved.