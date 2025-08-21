日本マクドナルドは、キャンペーン「トクニナルド」を8月29日まで開催している。

本キャンペーンでは、期間中「マックフライポテト」のM・Lサイズを250円で販売。最大130円お得に食べられる機会となっている。なお、空港やサービスエリアなどの一部店舗、デリバリーサービスは対象外となる。

また、Xではハッシュタグ「トクニナルドでポテトMLが250円」をつけてリプライすると、合計100名に1,000円分の「マックカード」がプレゼントされるキャンペーンも行なわれている。

(C)2025 McDONALD’S. All Rights Reserved.

