2025年8月20日、NHKがおくるゲーム教養番組『ゲームゲノム』が”3夜連続放送”というスペシャル仕様で帰ってくる。

モンスターたちの知られざる誕生の瞬間に迫る「モンスターハンター」回、喜怒哀楽のゆらぎを描く「桃太郎電鉄」回、そしてゲーム音楽の魅力を探る特集回――いずれも、ゲームを文化として深掘りする本シリーズならではの切り口が光る内容だ。

今回の3夜連続放送は、なぜこのタイミングで企画され、どのように形作られていったのか。そして番組が掲げる「ゲームは文化」というメッセージの最前線とは。リアルサウンドテックでは、総合演出を務める平元慎一郎氏にその舞台裏を聞いた（龍田優貴）

■期待やプレッシャーを背負って生まれた異色の3夜連続放送

ーー『ゲームゲノム』の新作が3夜連続で放送されるとのことですが、どのような経緯で企画がスタートしたのか教えていただけますか。

平元慎一郎氏（以下、平元）：今回の放送は、拡大版を除くと『信長の野望』を取り上げてから約1年ぶりの新作となります。

誤解を恐れずに率直に言うと、今回は「勝負の3本」だと感じています。もちろんこれまでの放送回が勝負じゃなかったわけではないんですが。というのも、シーズン1、シーズン2、特番、さらには「東京ゲームショウ」へのブース出展やNHKスペシャル『ゲーム×人類』などを作ってきましたが、僕たちが一番大事にしている「ゲームをテーマにした番組」を、これからも視聴者に届けていくにはどうすればいいのか。編成チームや番組スタッフと話し合いを進め、今回は思い切って3夜連続で放送することにしました。

ーー「3日間にわたって新作を放送する」という取り組みは、これまでの『ゲームゲノム』で初のことだと思われます。

平元：同じ番組で特番を3夜連続放送するのはNHKでもかなり珍しく、それだけ局内からの期待も大きいと感じていますし、一方で「ここで視聴者にゲームを深掘りすることの面白さを再認識してもらわなければ」というプレッシャーもあります。だからこそ、今回は早い段階からそれぞれ異なる演出や構成にしようと決めていました。

一方で“『ゲームゲノム』として伝えたいメッセージやコンセプト”は変わりません。それぞれ違ったテイストを楽しみながら、ゲームの魅力を感じていただければと思います。

■全世界のハンターを虜にする“モンスター”誕生の秘密とは

ーー8月20日には、3夜連続の初回「生態をとらえる ～モンスターハンター～」が放送されます。番組の構成について教えていただけますか。

平元：「モンスターハンター」（以下、モンハン）回は、これまでの『ゲームゲノム』に近い構成です。シリーズの歴史や最新作までの流れ、シリーズに共通して面白いポイントやクリエイターの創意工夫などを、MCの三浦大知さんと開発者の対談やVTRで紹介するシンプルな構成になっています。

ーー「モンハン」放送回では、藤岡要さんや徳田優也さんなど、シリーズの制作に関わるスタッフが出演されるほか、開発現場の様子を収録していると伺いました。”現場の空気感”を、視聴者へどのように伝えようと考えたのでしょうか。

平元：「モンハン」は生誕21周年を迎えた人気シリーズで、僕自身も初代からプレイし続けてきた思い入れの深い作品です。協力しながら狩りに挑む体験は、僕にとって初めての本格的なオンラインプレイの思い出でもあります。改めて20年以上も世界中のプレイヤーに愛されてきた理由を、番組でしっかりと伝えたいと思いました。

先ほどお伝えした通り、番組の構成そのものはオーソドックスなのですが、そのなかでも新たに挑戦したのが“開発現場への取材”です。シリーズを支えてきた開発陣が、何を大事にし、どのように20年以上作品作りを続けてきたのか。そして多くの人をハンターとしてワクワクとドキドキの狩猟体験にいざない続けてきた理由は何なのか--そこに焦点を当てています。

スタジオには、初代からシリーズに携わってきた藤岡さんをお招きし、三浦さんとの対談を収録しました。そして特に注目していただきたいのは、ゲームメーカーとしてはハードルの高い“開発現場の撮影”です。最新作のアップデート作業が続く現場や、特別に見せていただいた開発資料を通じて、どのようにゲームが作られているのかを一歩踏み込んで取材しています。

ーー副題に「生態をとらえる」とありますが、シリーズの顔とも言えるモンスターが生まれる過程はどのように取材されたのでしょうか。

平元：モンスター誕生の裏側をお見せするうえで、長年にわたってデザイン・制作を担当されている徳田さんにお話を伺いました。

「モンハン」シリーズにはこれまで数え切れないほど魅力的なモンスターが登場していますが、その誕生の裏にはどんな発想やこだわりがあるのか。なぜ架空の生物でありながら、対峙すると本物の生き物のような生命感や緊張感を覚えるのか--そうした“秘密”を探る視点で取材を進めました。

ーー最初にプレイヤーがモンスターと対面するのは、やはりゲームの中が最も多いと思われます。その前段階として、開発現場での制作過程が見られるのは貴重ですね。

平元：そうですね。実際にお話を聞くと、クリエイターのみなさんが実際の生き物を徹底的に研究し、それをゲームの中に落とし込むための技術的工夫を惜しみなく注いでいることがわかりました。

最初はデザイナーさんが描くイラストから始まって、3Dの骨組み（スケルトン）を作り、もしも実在する生物だとしたらどういう骨格かを検証するんです。さらに筋肉を一つひとつ作り、その上に皮膚のテクスチャを貼り、舌や唾液の動きなど細部も作り込む。こうした細かいレイヤーの積み重ねと、実際の動物の動きや行動パターンの取材をもとに、あのリアルなモンスターが生まれていました。

細かな制作フェーズを経て生み出されたからこそ、モンスターたちは生き生きと動き、ハンターとして対峙した時に「怖い」「すごい」「倒せるかな」といった感情が自然と湧き上がる--そうした体験の源泉を、開発現場とともに丁寧にお伝えできればと思って番組を制作しました。

ーー「モンハン」回のプレイルーム（ゲストが実際にゲームを遊ぶパート）に、山田裕貴さんを迎えた経緯についても教えていただけますか。

平元：「モンハン」は世界中のプレイヤーに愛されており、日本国内でも著名な方々が「大好きです」と公言されています。今回の『ゲームゲノム』でも、シリーズの魅力やプレイフィールを語っていただけるゲストを誰にお願いするか、とても悩みました。

山田さんは過去のインタビューや取材会で、ゲームへの情熱や楽しみ方を熱く語られており、僕自身も取材会で直接その熱量を感じたんです。そこから「ぜひ番組でお話いただきたい」とオファーした経緯があります。

山田さんのプレイ歴は『モンスターハンター 2nd』あたりからで、総プレイ時間は5,000時間を超えるとおっしゃっていたことにも驚きました。なぜそこまでハマるのか、その理由をぜひご本人の言葉で聞きたいと思ったんです。

ーーゲーム愛は様々な形で現れますが、プレイ時間の長さはインパクトの点でも十分ですね。

平元：そうだと思います。山田さんは俳優として数多くの役を演じ、プロモーションなどの場でも作品への思いを丁寧に言葉にされています。そうした表現力と発信力を持つ方だからこそ、「モンスターハンターを遊ぶとこんな気持ちになる」という多くのファンの想いを代弁してくれるはずだと考えました。

番組内では、山田さんが『モンスターハンター』を通じて築いた著名人との交流エピソードも登場します。ぜひ楽しみにしていただきたいです。

■ディレクターの熱意で実現した「桃鉄」生みの親の番組出演

ーー続いて、8月21日に放送される「喜怒哀楽のレール～桃太郎電鉄～」回の見どころについてお願いいたします。

平元：基本的な構成は従来と似ていますが、新しい演出として「プレイルーム」というパートをこれまで以上に大事にしました。

「桃太郎電鉄」（以下、桃鉄）はパーティーゲームなので、実際にプレイ中に生まれる盛り上がりこそが魅力だと感じていて。なので4人で3年決戦を遊んでもらい、その様子をドキュメントとして縦軸にして構成しました。ゲーム中に起こった出来事をきっかけに、クリエイターとの対談で「なぜこのシステムを入れたのか」「どんな狙いがあるのか」といった部分を掘り下げる形になっています。

ーー「桃鉄」回のプレイルームに出演される4名のゲストについて教えていただけますか。

平元：今回プレイルームに集まっていただいたのは、エッセイストの犬山紙子さん、音楽クリエイターのヒャダインさん、そして本多大夢さんと浜川路己さんによる音楽ユニット「ROIROM」の計4名です。

犬山さんとヒャダインさんは、小学生時代から30年近く「桃鉄」をプレイしてきたベテランということで、作品への愛情はもちろん、「こういう場面ではこう動いたほうがいい」といった実践的な知識やテクニックにも精通しているんです。結果として、収録現場を大いに盛り上げてくださいました。

一方でROIROMのおふたりは過去に何度かプレイ経験はあるものの、まだ若く、長年やり込んできたというほどではない初心者寄りのプレイヤーです。実は、この組み合わせには狙いがあるんです。

ーープレイ歴に差がある4名を招いたその意図について、詳しくお聞かせください。

平元：単刀直入に言うと、ベテランと初心者が一緒に遊んでも結果が読めない――その面白さを表現できるからです。

「桃鉄」は多少の戦術はあっても、基本はサイコロを振る運要素が大きく、貧乏神やスリの銀次などのランダムイベントもありますよね。実際、番組ではベテラン2名と初心者2名が対戦していますが、「1位のプレイヤーを引きずり下ろすために他の3人が結託する」「意地悪なカードを使われて驚く」といったやり取りもあって、人間関係がどんどん変化していきました。収録前は全員初対面だったのに、ゲームの進行とともに生まれる感情の揺れ動きがとても面白くて。まさに「桃鉄」の醍醐味だと感じました。

なおかつ、僕たちが「こういうことが起きたらいいな」と思っていた展開が、本当に自然に起きたんです。しかも誰も狙っていない、純粋に楽しんでいる中で盛り上がる瞬間が訪れ、カメラマンも含め現場全体が笑顔になる。まさに「これぞ桃鉄だ」と実感しましたし、それを大切に編集すべきだとも思いました。最終結果はぜひ放送で楽しんでいただきたいのですが、そうしたやり取りも含め、この番組でしっかりお伝えできたのではないかと思います。

ーープレイルームを含め、スタジオ収録やVTR出演のゲストも豪華な顔ぶれが揃ったように見受けられました。

平元：スタジオにはゲームクリエイターの桝田省治さんと岡村憲明さんに来ていただきました。そして「桃鉄」を語る上で欠かせない存在といえば、やはり生みの親であり総監督のさくまあきらさんです。

ただ、さくまさんは過去のご病気の影響で発話に障害があり、スタジオでの対談形式が難しい状況でした。それでも番組としてはぜひご本人の言葉や姿を届けたいと考えまして、「お手紙でも構わないのでメッセージをいただけないか」「開発のきっかけや、これまでの歩みについてご本人から語っていただけないか」等々、ディレクターが熱意をもって交渉を重ねたんです。その結果、VTRでのご出演が実現し、ご自宅にお邪魔してロケをさせていただきました。

会話形式ではなくとも、最新作のテストプレイの様子や、過去作の貴重な資料を拝見できましたし、何よりさくまさんの現在の姿と共に、どんな思いで『桃鉄』を作り続けてきたのかを視聴者に届けられたのは、ディレクターの粘りと情熱があってこそだと思います。

■「懐かしい」だけで消費せず歴史に向き合った「ゲーム音楽SP」

ーーでは、8月22日に放送予定の「ゲーム音楽SP」回についてお聞きしてもよろしいでしょうか。ジャンルや作品を横断してゲームミュージックに着目したとのことですが……。

平元：「ゲーム音楽SP」回ですが、企画段階からかなりの挑戦になると感じていました。というのも、今回の3放送分でそれぞれ演出や構成を変えてみようと考えた中で、この回は特に思い切った試みをしたからです。

事前にかかげた条件は大きく2点ありまして、まず1つ目は「スタジオ収録に縛られないこと」。MCの三浦さんは番組の顔であり大黒柱なので、どこかで必ず関わっていただく必要はありますが、それ以外は自由に考えることで番組の幅を広げたかったんです。

そして2つ目は、「特定のゲームタイトルやシリーズに限定しないこと」。これまでの放送は「モンハン」や「桃太郎電鉄」のように基本的には作品単位で扱ってきましたが、今回は「ゲームにまつわるテーマから発想してほしい」と担当ディレクターに提案しました。テーマからスタートし、そのテーマを表現できる題材を取材するというアプローチです。

ーー担当ディレクターへ要望を伝える前から、平元さんの脳内に「ゲーム音楽SP」の構想はございましたか？

平元：いえ、実は僕の頭の中にあったのは「ゲームテックスペシャル」というイメージです。

近年はキャラクターや建造物のグラフィックが驚くほど精密で、モーションキャプチャー技術やAIの活用も進化しています。たとえば最近だと、NPCの行動やレベルデザイン、デバッグなどにAIが使われているケースも珍しくないですよね。また、コントローラーひとつ取っても、ボタン数や形状、振動機能など技術的進化の歴史があります。そうしたテクノロジーの発展とゲーム体験の関係を紐解く企画を個人的には考えていたんです。

ただ、担当ディレクターから上がってきたのが、「ゲーム音楽SP」という企画案でした。実は僕もいつかやりたいと思っていたテーマだったので、総合演出として非常にうれしかったです。

ただし、懐かしの名曲を並べて「エモいですね」と盛り上がるだけの内容にはしたくなかったと言うか。担当ディレクターとも話し合い、「なぜゲーム音楽はこれほど愛されているのか」「ゲーム音楽をゲーム音楽たらしめている要素は何か」に迫る方針にしました。

その答えは、”プレイ体験と音楽が結びついているから”という点に行き着きますが、そこに至るまでの歴史や独自性を掘り下げることに価値があると考えました。ゲームを知らない人が見ても楽しめるよう、やはりその背景や魅力をきちんと説明することを大事にしました。

ーーただ単に過去のゲームミュージックを懐かしいという気持ちだけで消費することなく、その歴史や技術の成り立ちを紐解いていくという構成なのですね。制作過程でほかに意識されたポイントはございますか？

平元：ゲーム音楽は、ハードの制約が厳しい時代からスタートしました。容量や表現の制限がある中で作られた音楽が出発点です。その後、技術の進歩に伴い、オーケストラや歌ものなど、今では非常にリッチな音楽表現が当たり前になっています。この、”制約から始まって進化してきた歴史”こそが、ゲーム音楽の本質を捉える鍵だと思ったんです。

これはゲームに限ったことではないと思いますが、何かしらの制限があるからこそクリエイターは工夫し、逆手に取った発想で作品を豊かにする。これは私たちが『ゲームゲノム』というテレビ番組を作るときにも同じで、28分45秒という尺の制限があるからこそ、何を一番伝えるべきかを突き詰めることができます。

そこで番組では、ゲーム音楽の歴史と技術的変遷を、作曲家の植松伸夫さんと一緒に紐解くことにしました。植松さんならではの工夫や苦労、それがプレイヤーにどう届いたのかを時代を追って紹介することで、ゲーム音楽の成り立ちや独自性を浮き彫りにできる。それでいて全体像が偏らないよう、時代もジャンルも異なる多様なゲーム音楽を番組内に散りばめることを意識しました。

――「ゲーム音楽SP」回では植松さんに加え、ゲームクリエイターの水口哲也さん、サウンドプログラマーの岩本翔さんが出演されています。改めて見どころを教えていただけますか。

平元：「ゲーム音楽SP」回には、3つの構成要素があります。1つ目は、植松さんと一緒に”ゲーム音楽の成り立ち”を見ていくパート。続く2つ目は、サウンドプログラマーの岩本さんと一緒に、いわゆる「インタラクティブミュージック」と呼ばれる技術について紹介するパートです。

これは、プレイヤーの操作やシーンの変化に応じて音楽が自然に切り替わったり、展開していく仕組みのことです。僕ももともとこの概念は知っていたのですが、『ファイナルファンタジーXV』で岩本さんが実装された具体的な手法を映像とともに紹介していく中で、「こんなに細かいことをやってくれていたのか」と驚きました。

インタラクティブミュージックという技術に対して、岩本さんは「プレイヤーは気づかなくてもいい」とおっしゃっていて、いかに自然な形でプレイヤーの体験や気持ちに寄り添う音楽表現を作れるかという哲学を持っているんです。こうした方々のおかげで、僕らのワクワクやドキドキが支えられているのだと実感しましたね。きっと番組を見終わったらさまざまなゲームのBGMの聴き方が変わるのではないかなと思います。

そして番組後半の3つ目のパートでは、水口さんが手掛けた『テトリスⓇエフェクト』が登場します。このゲームは、プレイヤーの操作による効果音、画面内のビジュアル変化、コントローラーの振動、さらにはボタンを押す行為そのものまで含め、触覚・聴覚・視覚といった感覚が合わさることで生まれる”気持ちよさ”が特徴です。

取材で分かったのは、それが単にビジュアルがかっこいいとか、効果音やBGMがおしゃれというだけではないということ。たとえば、テトリミノを横移動させたり回転させたり、ラインに着地させたときの効果音が、BGMのリズムにぴったり合うんです。思わず「自分ってリズム感があるのでは？」と錯覚してしまうほどですが、実はこれ、秘密があるんです。

実際に『テトリスⓇエフェクト』をプレイした三浦さんも、「これは遊んでみないと分からないかもしれない。それくらい不思議な感覚」と言っていたのですが、番組ではその仕組みが必ず伝わる内容になったと思いますので、ぜひ見ていただきたいですね。

■十人十色のアプローチが光った番組ディレクターの制作秘話

ーー『ゲームゲノム』で3本の新作を手掛けるにあたって苦労した出来事、またはゲーム文化に対して新たな発見等があればお聞かせいただけないでしょうか。

平元：僕らがいつも大事にしているのは、番組のテーマやタイトルごとに「出発点とゴール」を明確にすることです。たとえば「モンスターハンター」なら生態を捉えること、「桃太郎電鉄」なら喜怒哀楽のレールに乗ること、といった具合です。この番組を立ち上げたときから大事にしている“文化・教養”の部分ですね。

ただ、今回も3本の新作すべてで、その「テーマを見つける」段階が非常に大変でしたね。

ーー統一的なテーマはありつつも、独立したテーマを見つけるまでが大変であると。ディレクター陣との打ち合わせはどのように進めたのでしょうか。

平元：「モンハン」回のメインディレクターである島田嶺央くんは、過去に「パワフルプロ野球」や「信長の野望」の放送回を担当しています。やはりジャンルによって語り方やロケの手法が変わるため、今回のハンティングアクションの魅力や開発者のみなさんの哲学をどう表現するかに苦労していました。特にモンスターの生態やフィールドの生態系をキャプチャーロケするのは、まさに動物や自然を撮影するようなものですから、時間をかけて丁寧に撮ってくれました。その甲斐もあって、見ごたえのあるシーンの連続になっていると思います。

続く「桃鉄」回をメインで手掛けた堀江凱生くんは報道畑の所属で、過去に『This War of Mine』や『風ノ旅ビト』放送回のディレクターでもありました。ただ、パーティーゲームを取り扱うのは僕も含め未知の領域だったので、「桃鉄のゲノムはなんなのか？」という点でかなり悩みながらも、チームでブレストを重ねアイディアを深めていきました。

そして「ゲーム音楽SP」回では、新たに『ゲームゲノム』に参加することになったディレクターの友部祥代さんに担当してもらっています。友部さんはゲームへの造詣が抜群に深いというわけではないものの、「ゲーム音楽によって心が動く瞬間がたくさんあるんです！」と企画段階から熱弁してくれて。そうした姿勢が、結果としてチーム全体に良い刺激を与えてくれたと感じています。

それにこれも毎度のことなんですが『ゲームゲノム』は、実際のプレイ画面を自分たちでキャプチャーすることがほとんどなんですね。今回も昔のハードのタイトルがたくさん登場するんですが「いまって最新機種でダウンロードして遊べるんだっけ？」とか「この機種は出力端子が特殊でどうしよう」ということの連続でした。そんななか、放送回の垣根を超えて、様々なスタッフが知識を出し合ったり、ゲームプレイを手伝ってくれることも多々ありました。例えば僕も『テトリスⓇエフェクト』で一部撮影を担当していたんですけど、使う予定のラストステージがなかなかクリアできなくて。そこに「桃鉄」回の堀江くんがふらっとやってきて「僕、得意なんですよ」って4、5回でクリアしてくれて。番組作りのスキルだけじゃなくて、これまでのゲーム体験が生きるのも、この番組ならではのことですね。

■”勝負の回”になった新作3本 キービジュアルや豪華な副音声にも注目してもらいたい

ーー作り手の番組に対する想いが合わさることで、より番組への興味が湧いてきました。では、平元さんが『ゲームゲノム』の視聴者へ最も伝えたいメッセージを聞かせていただけますか。

平元：僕たちの強い思いとしては、やはり「ゲームって面白いし、奥深い」ということを感じてもらうことなんですね。エンターテインメントとしての面白さはもちろん、文化としての奥深さ、そのレンジの広さ――ひとくくりにできない多様性があることを知ってほしいと願っています。

その点も考慮すると、今回の3夜連続放送は、多くの方に『ゲームゲノム』という存在を知っていただける大きなチャンスだと感じていて。どの回からでも構いませんので、まずはご自身の興味や過去に触れたことのあるタイトルを入り口に観ていただければと思います。

ーーこれまでの『ゲームゲノム』は、通常放送とは別バージョンで「ゲスト陣による番組実況」という形の副音声が用意されていました。今回も同様の取り組みはされていますか？

平元：はい。今回も今まで通り、各回に副音声バージョンを用意しています。「モンハン」回と「桃鉄」回には、大のゲーム好きとして有名な声優の安元洋貴さんと中村悠一さんに担当していただきました。おふたりともゲーム愛があるだけでなく博識で、主音声の番組内容以上の情報や独自の視点があって、収録しながら驚いてしまいました。今回で、新たに番組のファミリーに加わっていただけたことをとてもうれしく感じています。

また「ゲーム音楽SP」回は、ゲーム実況者グループ「三人称」の御三方にお願いしています。ドンピシャさんもぺちゃんこさんも鉄塔さんもそれぞれ音楽活動の経験があり、この回にぴったりだと考えてオファーしました。といっても、やはり三人のゲームが好きな気持ちやトークの温かい雰囲気が最高で。あと、おすすめの視聴方法があります。安元さんと中村さんのペア、そして三人称のみなさんのどちらも音声を左右にちょっと振っているんですね。なのでイヤホンなどで聞いてもらうと本当に隣で一緒に番組を見ているような気分で楽しめるんです。

いま「NHKプラス」という同時・見逃し配信サービスをスマホでも使えますので、試していただきたいです。副音声実況をきっかけに、まずはいずれか1本を観ていただき、「NHKプラス」での見逃し配信を通じて他の回にも興味を持っていただければうれしいです。

ーー副音声は「誰かと一緒にテレビを観ている」というライブ感も味わえますね。さらに今回は、新作3本の放送に合わせてキービジュアルも新たに作られたと伺いました。

平元：冒頭でもお伝えした通り、今回の『ゲームゲノム』は3本の新作が続けて放送される“勝負の回”だと感じています。だからこそ、我々の想いその決意をみなさまへお伝えするべく、新たなキービジュアルも制作しました。ご一緒したのは、『ファイナルファンタジーXII』や『ファイナルファンタジーXIII』などのアートディレクターを手掛けられたり、細田守監督の『竜とそばかすの姫』でコンセプトアーティストを担当されるなど、多方面で活躍されている画家の上國料勇さんです。

三浦大知さんの実写シーンを絵と融合させたほか、アクションやレース、ドラゴン、ストラテジーゲームのマス……等々、このキービジュアルには色んなゲームの要素が盛り込まれています。そして”ゲームの世界に飛び込む体験”というテーマのもと、上國料さんが普段の独特なタッチとは異なる表現方法に挑戦してくださいました。“さらなるゲームの深淵へ”という僕らの決意表明とともに、『ゲームゲノム』で視聴者のみなさんに伝えたい世界を最高の形で作り上げていただきました。ぜひ番組と合わせてチェックしていただければ幸いです。

ーー最後に読者のみなさんに伝えたいことがあればお願いします。

平元：個々のゲームタイトルの奥深さやそのプレイ体験がとても豊かであること、クリエイターのみなさんの創意工夫やメッセージが最大限伝わるよう出演者のみなさん含め、番組に関わるすべての人たちが魂を込めて3本の新作を作りました。きっと大事なものを受け取ってもらえる、そんな番組になったと自負していますし、番組を通してみなさんとワクワクやドキドキを共有したいと本気で思っています。当たり前ですが、絶対に損はさせないので是非ご覧ください。

■NHK『ゲームゲノム』 新作3夜連続放送放送日：8月20日（水）～22日（金）夜11：0０～11：29 NHK総合※NHKプラスで同時配信・1週間見逃し配信あり

MC：三浦大知ナレーション：神谷浩史、悠木碧テーマ音楽：下村陽子イメージイラスト：天野喜孝キービジュアル：上國料勇副音声（実況）：安元洋貴（声優）、中村悠一（声優）、三人称（ドンピシャ、ぺちゃんこ、鉄塔）

《第一夜》 タイトル：生態をとらえる ～モンスターハンター～ゲスト：山田裕貴(俳優)、藤岡要（ゲームクリエイター）、徳田優也（ゲームクリエイター）「NHKプラス」での視聴はこちら https://plus.nhk.jp/watch/st/g1_2025082013969

《第二夜》タイトル：喜怒哀楽のレール～桃太郎電鉄～ゲスト：ヒャダイン（作曲家）、犬山紙子（コラムニスト）、本多大夢（ROIROM）、浜川 路己（ROIROM）、さくまあきら（ゲームクリエイター）、桝田 省治（ゲームクリエイター）、岡村憲明（ゲームクリエイター）、堀井雄二（ゲームクリエイター）「NHKプラス」での視聴はこちら https://plus.nhk.jp/watch/st/g1_2025082113986

《第三夜》タイトル：ゲーム音楽SPゲスト：植松伸夫（作曲家）、水口哲也（ゲームクリエイター）、岩本翔（サウンドプログラマー）「NHKプラス」での視聴はこちら https://plus.nhk.jp/watch/st/g1_2025082213998

（文＝龍田優貴）