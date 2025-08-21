Googleは、「Pixel 10」シリーズ向けの新機能「マジックサジェスト」（英語名：Magic Cue）を発表した。

「マジックサジェスト」は、メッセージアプリでのやりとりや、音声通話アプリを使ってコミュニケーションをする際に、ユーザーにとって必要になると予測される情報をAIが整理・取得することで、複数のアプリをまたいで情報を確認したりする手間を省く。

「Pixel 10」シリーズに提供される新機能で、特定のアプリ向けではなく、デバイス全体で有効になるアシスタント機能という。

たとえば、「今日のディナーはどこのお店だっけ？」、と友人から質問されると、Geminiがユーザーの予約メールからレストラン名を自動で読み取り、返信候補としてレストラン名をポップアップしてくれる。さらに、レストランに電話を発信すると、予約日時や予約人数など、レストランとのやりとりに必要になる情報をポップアップして表示してくれる。

ほかにも、家族や友人から「空港への到着時間は何時？」と聞かれると、航空券の予約情報を判別して飛行機の到着予定時刻をポップアップ表示したり、「ペットの写真を送ってくれない？」と頼まれると、Googleフォトでそのペットが映った写真を検索して、好きな写真を送信したりできる。

こうした「マジックサジェスト」の一連の機能は、ユーザーの許諾のもと「Pixel 10」シリーズのオンデバイスで処理されるため、プライバシーが保たれるという。