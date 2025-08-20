ラジオ放送局「ニッポン放送」の内田（うちた）雄基アナウンサーが、8月24日に結婚することが、19日にわかった。8月20日付のサンスポが報じている。

「内田アナは『辛坊治郎 ズーム そこまで言うか！』『飯田浩司のOK！ Cozy up！』などを担当しています。

お相手の女性は元東北放送アナウンサーで、現在はフリーアナとして活躍しながら日本科学未来館で科学コミュニケーターとしても働く三浦菜摘アナです。

2人は学生時代に同じアナウンサー養成スクールに通っていました。内田アナは横浜国立大学、三浦アナは中央大学で学校こそ違いましたが、ともに理工学部で学ぶなど共通点があり、親しくなったようです。

サンスポによると、三浦アナが退社して東京に戻った際、転職の相談に乗るうちに彼女から交際オファーがあり、付き合いが始まったということです。

ちなみに婚姻届提出予定日の8月24日は『愛酒の日』だそうです。お酒好きのカップルにはぴったりの日です」（芸能担当記者）

この報道についてはX上でも、

《ご結婚おめでとうございます！》

《ほんとにおめでたい》

といった祝福の声が殺到していた。

サンスポは三浦アナを《アイドル顔負けの美女》と表現しているが、三浦アナは大学卒業間近の2020年2月に「全国の可愛い・カッコいい学生を発掘し、その輝く姿にフォーカスした写真と内面に迫ったインタビューを掲載する」Webメディア「美学生図鑑」に登場している。タイトルは《春からアナウンサーに！化石の研究に励むリケジョ》だ。

三浦アナは《毎朝、NHKの『おはよう日本』という番組を見ていたんですけど、そこに出ている女性アナウンサーが素敵で、幼いながらに「私もこんな大人になりたい」と憧れを抱いた》と志望動機を語っている。

そしてミスコンについて聞かれると《アナウンサーになるには登竜門かなって思って、考えたこともありました。でも、中央大学には本当に可愛い人が多いんです（笑）》と、尻込みしてしまったことも語っている。

「掲載された当時の写真を見ると、『ミス』になれるほどのルックスです。憧れのアナウンサーにNHKの和久田麻由子アナをあげていましたが、雰囲気は似ている気がします。

また、チャームポイントを《爪楊枝が5本乗るまつ毛》としており、確かに目元が印象的な美女です」（前出・芸能担当記者）

記事のとおり、内田アナは美女を射止めたようである。