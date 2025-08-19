山田裕貴、SUPER BEAVER渋谷龍太とは“相思相愛”の仲？「大好き」「非常にやりやすい」

8月18日深夜放送のニッポン放送『山田裕貴のオールナイトニッポン』にて、山田裕貴が翌週の放送に出演するゲストについて語った。

番組内で、山田は、8月25日深夜の放送回にロックバンド・SUPER BEAVERの渋谷龍太がゲスト出演することを報告すると、「僕は大好きでございます。非常にやりやすいんですね」とコメント。

続けて、「僕がどんな下手をこいても、言っちゃいけないことを解禁しても。それがたとえSUPER BEAVERの大事な情報であってもですね、笑って受け流してくれる」と渋谷の人柄について語った。

また、「フェスシーズンですよ？各地に引っ張りだこのSUPER BEAVER」「北海道でライブしたすごい人の数の映像見ました、僕。すごかったです。何万人規模なんだろうな、あれは」と話しつつ、「出演依頼をシカトしてもいいのにですね、なぜか来てくれます。渋谷さんもね、もう本当に僕のことが好きで好きで仕方ないんだと思います、これは」と、笑いながら共演を心待ちにしていることをうかがわせた。